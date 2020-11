Il metano è una valida alternativa alla benzina per quanti desiderano viaggiare in maniera più economica, questo grazie al costo contenuto del carburante e ai bassi valori inquinanti. Eppure, l’offerta, pur rimpolpata da uscite recenti e all'avanguardia, è a ben guardare piuttosto ridotta.

Ad oggi, infatti, soltanto i gruppi Vokswagen ed FCA propongono vetture con impianti a gas di primo equipaggiamento. E il paradosso è che proprio i tedeschi, dopo averci investito in modo convincente sfornando non dopo l'altro modelli frutto di uno specifico sviluppo, si ritrova ad essere la prima a mettere in discussione la sopravvivenza a lungo temine di questa tecnologia, per il quale non vede un mercato sufficientemente ampio.

Molte qualità, pochi modelli

Eppure il metano è eco e green, e lo diventerà di più con il crescere della filiera bio, supera le limitazioni in molte aree a traffico limitato e ed è tuttora incentivato da comuni e regioni. E anche se non ancora capillare, la rete italiana è cresciuta molto negli ultimi anni (quasi 1.400 distributori), registrando pochi giorni fa l'ulteriore passo avanti dello "sblocco" del rifornimento self-service.

Insomma, qui da noi ci sono ancora molti buoni motivi per scegliere un'auto a gas. Ma quale? Ecco una panoramica di cosa offre il mercato, modello per modello a metano.

Audi

Il costruttore tedesco ha tre modelli a metano, A3 Sportback, A4 Avant e A5 Sportback. Sono modelli premium caratterizzati da elevati contenuto tecnici e stilistici. Ovviamente la ricchezza di contenuti si rispecchia nel prezzo d’acquisto piuttosto elevato.

Sono omologate con impianto di primo equipaggiamento e hanno nel metano il carburante principale, il serbatoio della benzina è dunque limitato a 9 litri su A3 e 7 su A4 e A5.

A3 Sportback g-tron

Motore: 1.5 TFSI, 131 CV (96 kW)

Capienza bombole: 17,3 kg

Autonomia gas: 445 km

CO2: 108/116 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio DSG a 7 rapporti

Prezzo: da 31.900 euro

A4 Avant g-tron

Motore: 2.0 TFSI, 170 CV (125 kW)

Capienza bombole: 17,3 kg

Autonomia gas: 420-440 km

CO2: 123-139 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio DSG a 7 rapporti

Prezzo: da 44.600 euro

A5 Sportback g-tron

Motore: 2.0 TFSI, 170 CV (125 kW)

Capienza bombole: 17,3 kg

Autonomia gas: 420-455 km

CO2: 122-135 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio automatico 7 rapporti

Prezzo: da 49.400 euro

Fiat

La gamma Fiat a metano è composta ormai soltanto dalla mitica Panda, mentre Doblò e Qubo che non sono più nei listini, si possono trovare fra le vetture a stock.

Panda Twinair Natural Power

Motore: 0.9 TwinAir, 70 CV (52 kW)

Capienza bombole: 13,1 kg

Autonomia gas: 422

CO2: 95 g/km (NEDC)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da 17.050 euro

Lancia

La gamma di Lancia da tempo è costituita dalla sola Y, auto dal grande successo commerciale. È prevista anche la motorizzazione a metano che adotta il moderno bicilindrico Twin Air.

Ypsilon Ecochic Metano

Motore: 0.9 TwinAir lt, 70 CV (52 kW)

Capienza bombole: 13,1 kg

Autonomia gas: 410 km

CO2: 97 g/km (NEDC)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da 17.700 euro

Seat

La casa spagnola propone nella sua gamma due vetture a metano, Arona e Ibiza, con motore 3 cilindri 1.0 TSI, a cui si aggiungono le versioni TGI della nuova Leon berlina e Leon Sportstourer che pur annunciate la scorsa primavera non sono però ancora state inserite a listino. La meccanica con motore 1.5 TSI da 130 CV è analoga a quella della Golf.

Ibiza TGI

Motore: 1.0 TSI, 90 CV (66 kW)

Capienza bombole: 13,8 kg

Autonomia gas: 360 km

CO2: 103-112 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da 18.650 euro

Arona TGI

Motore: 1.0 TSI, 90 CV (66 kW)

Capienza bombole: 13,8 kg

Autonomia gas: 360 km

CO2: 104-115 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da 19.900 euro

Leon TGI

Motore: 1.5 TSI, 130 CV (96 kW)

Capienza bombole: 17,3 kg

Autonomia gas: 440 km

CO2: n.d.

Trasmissione: trazione anteriore, cambio DSG a 7 rapporti

Prezzo: n.d.

Leon SportsTourer TGI

Motore: 1.5 TSI, 130 CV (96 kW)

Capienza bombole: 17,3 kg

Autonomia gas: 440 km

CO2: n.d.

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti, oppure automatico 7 rapporti

Prezzo: da 25.750 euro

Skoda

Il costruttore ceco prevede tre modelli a metano nella propria gamma: Scala, Kamiq e Octavia berlina e wagon basato sulla precedente generazione della berlina. Kamiq è un SUV compatto, Scala è una 5 porte dal prezzo non impegnativo, mentre Octavia è una familiare dagli interessanti contenuti e dagli spazi generosi. Tutte le auto a metano di Skoda hanno un piccolo serbatoio a benzina da 9 litri.

Kamiq G-Tec

Motore: 1,0 lt, 90 CV (66 kW)

Capienza bombole: 13,8 kg

Autonomia gas: 400 km

CO2: 94-113 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da 23.140 euro

Scala G-Tec

Motore: 1.0 TSI, 90 CV (66 kW)

Capienza bombole: 13,8 kg

Autonomia gas: 400 km

CO2: 94-113 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da 22.630 euro

Octavia G-Tec

Motore: 1.5 TSI, 130 CV (96 kW)

Capienza bombole: 17,7 kg

Autonomia gas: 440

CO2: 98-122 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio DSG 7 rapporti

Prezzo: da € 30.000 euro

Octavia Wagon G-Tec



Motore: 1.5 TSI, 130 CV (96 kW)

Capienza bombole: 17,7 kg

Autonomia gas: 440 km

CO2: 98-122 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio automatico 7 rapporti

Prezzo: da € 31.050 euro

Volkswagen

Fino a due anni fa erano ben tre i modelli ma ora la Polo non è più disponibile. In compenso la versione TGI è stata resa disponibile sulla nuova Golf con lo stesso evoluto complesso di Audi A3, Seat Leon e Skoda Octavia. In stock si possono poi trovare ancora Golf 7 e Golf 7 Variant TGI, che già adottavano le nuove bombole in composito.

Eco Move up! TGI

Motore: 1.0, 68 CV (50 kW)

Capienza bombole: 10,9 kg

Autonomia gas: 410

CO2: 82 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da 17.000 euro (17.400 euro 5 porte)

Golf (8) TGI

Motore: 1.5 TGI, 130 CV (96 kW)

Capienza bombole: 17,3 kg

Autonomia a gas:

CO2: 111 g/km (WLTP)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio DSG 7 rapporti

Prezzo: da 32.500 euro

Fotogallery: Auto a metano, tutti i modelli