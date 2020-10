In Italia, come nel resto del mondo, è boom di auto ibride plug-in che vedono crescere la loro quota di mercato aiutate dagli incentivi statali (da 3.500 a 6.500 euro) e dall'offerta sempre più ampia delle Case.

Anche i prezzi di queste auto ibride ricaricabili alla spina (PHEV in inglese) stanno scendendo per via dell'ingresso nei listini di modelli sempre più compatti ed economici. Solo per fare un esempio, fra le ultime novità c'è la Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid che ha un prezzo base di 32.950 euro e che con lo sconto rottamazione può scendere a 26.450 euro.

Tantissime novità in arrivo

La francese non è però destinata a rimanere l'unica novità nel panorama delle auto ibride plug-in, visto l'arrivo sul mercato di una vera e propria invasione di nuove PHEV. Ma quali sono esattamente tutte queste nuove auto ibride plug-in che debuttano a cavallo tra 2020 e 2021?

Vi rispondiamo in questa nostra lista completa dei nuovi modelli ibridi plug-in da poco arrivati in concessionaria e quelli attesi entro fine anno e nel corso del 2021. Il tutto divisi per marchi, in ordine alfabetico, con prezzi e autonomia elettrica.

Audi

In casa Audi sono tantissime le novità ricaricabili alla spina appena arrivate negli showroom o in arrivo a breve e fra queste una delle più attese è l'A3 Sportback 40 TFSI da 204 CV e 67 km di autonomia.

Questione di poche settimane e dovremmo scoprire anche la Q3 ibrida plug-in, sia SUV che SUV coupé Q3 Sportback. Dalla A6 in su, compresi i SUV più grandi, tutti i modelli sono invece già a listino con una variante plug-in.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Audi A3 Sportback 40 TFSI e 204 CV 67 km 39.200 euro Audi A3 Sportback 45 TFSI e 245 CV - 2021 Audi Q3 45 TFSI e 245 CV - Fine 2020 Audi Q3 Sportback 45 TFSI e 245 CV - Fine 2020 Audi A6 50 TFSI e quattro 299 CV 46-58 km 63.300 euro Audi A6 55 TFSI e quattro 367 CV 46-55 km 72.800 euro Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro 367 CV 45-51 km 75.200 euro Audi Q7 55 TFSI e quattro 381 CV 39-43 km 76.200 euro Audi Q7 60 TFSI e quattro 456 CV 39-42 km 94.900 euro Audi Q8 55 TFSI e quattro 381 CV 49 km Fine 2020 Audi Q8 60 TFSI e quattro 462 CV 48 km Fine 2020

BMW

Per BMW abbiamo due novità plug-in appena arrivate, la potente 545e xDrive e la X2 xDrive25e.

Per conoscere eventuali altri modelli in arrivo, non ancora annunciati, occorre attendere ancora alcuni mesi.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio BMW 545e xDrive 394 CV 55-58 km 73.500 euro BMW X2 xDrive25e 245 CV 57 km 49.450 euro

Cupra

La Cupra Formentor ha già aperto la prevendita anche in Italia e la versione plug-in è attesa prossimamente per completare la gamma dell'inedito SUV spagnolo ad alte prestazioni.

Già in vendita le Cupra Leon eHybrid da 245 CV.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Cupra Leon eHybrid 245 CV 60 km 38.700 euro Cupra Leon Sportstourer eHybrid 245 CV 60 km 39.500 euro Cupra Formentor eHybrid 245 CV - 2021

DS

Anche DS Automobiles ha pronto un nuovo modello ibrido plug-in da aggiungere alla DS 7 Crossback. Parliamo della DS 9, la berlina di lusso che parte dalla base della Peugeot 509 per offrire, dal 2021 tre livelli di potenza.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio DS 9 225 CV - 2021 DS 9 250 CV - 2021 DS 9 360 CV - 2021

Honda

Tra i marchi meno attivi fino ad oggi nel campo delle auto ibride plug-in c'è Honda, storicamente legato alle full hybrid e ora alle elettriche come la Honda e.

La presentazione in Cina della CR-V plug-in sembra cambiare rotta, ma non è ancora ufficializzato il suo arrivo in Europa nel 2021.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio CR-V - - 2021

Hyundai

La Hyundai conferma il suo piano di elettrificazione della gamma annunciando le versioni ibride plug-in delle appena presentate nuove Tucson e Santa Fe.

Tutti i dettagli tecnici li conosceremo nel 2021.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Hyundai Tucson 225 CV - 2021 Hyundai Santa Fe 265 CV - 2021

Jaguar

La Casa del Giaguaro ha appena svelato il restyling della F-Pace approfittando dell'occasione per aggiungere in gamma la P400e PHEV.

Per il restyling della più compatta E-Pace occorre invece attendere ancora un po' e vedere se seguirà la strada del plug-in già indicata da altri modelli del gruppo inglese.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Jaguar E-Pace - - 2021 Jaguar F-Pace P400e PHEV 404 CV 53 km 2021

Jeep

La Renegade 4xe e la Compass 4xe sono da poco su strada e già sono balzate ai vertici delle classifiche di vendita con le versioni da 180 e 240 CV.

Per la fuoristrada elettrificata Jeep Wrangler 4xe attesa nei primi mesi del 2021 c'è invece il 2.0 turbo benzina + elettrico da ben 375 CV.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Jeep Renegade 4xe 180 CV 43 km 38.500 euro Jeep Renegade 4xe 240 CV 43-44 km 41.500 euro Jeep Compass 4xe 180 CV 49-52 km 42.650 euro Jeep Compass 4xe 240 CV 50-52 km 47.900 euro Jeep Wrangler 4xe 375 CV 40 km Inizio 2021

Kia

Ben fornita è anche l'offensiva ibrida plug-in di Kia che oltre a Ceed Sportswagon e XCeed già a listino ha in cantiere per il 2021 le versioni PHEV di nuova Sorento e dell'attesa nuova Sportage.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Kia Ceed Sportswagon PHEV 141 CV 47-50 km 37.250 euro Kia XCeed PHEV 141 CV 42-48 km 37.750 euro Kia Sportage - - 2021 Kia Sorento 265 CV - 2021

Land Rover

Fra le recentissime aggiunte in gamma di motorizzazioni plug-in la Land Rover propone nuova Defender, Disovery Sport e il prossimo anno la Discovery.

Col marchio Range Rover ci sono invece la nuovissima Evoque P300e PHEV e la Velar P400e PHEV che arriva nel 2021.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Land Rover Defender P400e PHEV 404 CV 43 km Fine 2020 Land Rover Discovery Sport P300e PHEV 309 CV 55 km 51.500 euro Land Rover Discovery - - 2021 Range Rover Evoque P300e PHEV 309 CV 55 km 53.450 euro Range Rover Velar P400e PHEV 404 CV 53 km Inizio 2021

Mercedes

In Mercedes le auto ibride plug-in sono davvero tante e fra le ultime arrivate si segnalano CLA, CLA Shooting Brake e GLA.

Più avanti è previsto il debutto della top di gamma plug-in, la poderosa Mercedes-AMG GT 73e Coupé 4 con circa 810 CV.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Mercedes CLA 250 e EQ Power 218 CV 68 km 46.429 euro Mercedes CLA 250 e EQ Power Shooting Brake 218 CV 66 km 47.665 euro Mercedes GLA 250 e EQ Power 218 CV 60 km 49.217 euro Mercedes-AMG GT 73e Coupé 4 810 CV - Fine 2020

Nissan

L'unica novità ibrida plug-in attesa da parte di Nissan è la versione elettrificata della nuova Qashqai che impareremo a conoscere nel 2021 e che vi abbiamo anticipato con il nostro rendering.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Nissan Qashqai - - 2021

Peugeot

Peugeot si prepara a lanciare la 3008 restyling, sempre con due livelli di potenza Hybrid e Hybrid4, oltre alla nuova 308 in arrivo nel 2021.

A queste si aggiunge la 508 Peugeot Sport Engineered con la bellezza di 360 CV.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Peugeot 308 Hybrid - - 2021 Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 225 CV 56 km Gennaio 2021 Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 300 CV 59 km Gennaio 2021 508 Peugeot Sport Engineered 360 CV 42 km Aprile 2021 508 SW Peugeot Sport Engineered 360 CV 42 km Aprile 2021

Polestar

L'arrivo della Polestar 1 in Italia tarda un po' rispetto ad altri mercati europei, ma presto la vedremo sulle le nostre strade.

I clienti che l'hanno già ordinata non vedono l'ora di poterne saggiare i 609 CV e i 124 km di autonomia.

Polestar 1 .

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Polestar 1 609 CV 124 km 151.000 euro / 2021

Porsche

Al momento l'unica nuova ibrida plug-in firmata Porsche è la Panamera 4S E-Hybrid, un restyling che fa salire la potenza a ben 560 CV.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Porsche Panamera 4S E-Hybrid 560 CV 54 km 134.412 euro

Renault

Anche Renault è molto attiva nel campo delle PHEV, con le Captur e Megane E-Tech appena commercializzate e la nuova Renault Kadjar prevista per il 2021.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 159 CV 50 km 32.950 euro Renault Megane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid 159 CV 50 km 36.950 euro Renault Megane E-Tech Plug-in Hybrid 159 CV - 2021 Renault Kadjar - - 2021

Seat

Il collaudato propulsore 1.4 TFSI del gruppo VW spinge la nuova Seat Leon plug-in, hatchback e Sportourer e nella versione più potente sarà anche sulla Tarraco.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Seat Leon eHybrid 204 CV 60 km 34.650 euro Seat Leon Sportourer eHybrid 204 CV 60 km 35.150 euro Seat Tarraco FR PHEV 245 CV 50 km Inizio 2021

Skoda

La nuova Skoda Octavia, berlina e wagon, si è convertita all'elettrificazione usando la sigla iV plug-in hybrid per le versioni da 205 CV.

La più potente RS iV plug-in hybrid ha 245 CV.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Skoda Octavia iV plug-in hybrid 205 CV 52-69 km 35.650 euro Skoda Octavia Wagon iV plug-in hybrid 205 CV 52-69 km 36.700 euro Skoda Octavia RS iV plug-in hybrid 245 CV 50-68 km 40.550 euro Skoda Octavia Wagon RS iV plug-in hybrid 245 CV 50-68 km 41.600 euro

Suzuki

Il debutto di Suzuki nel mondo delle plug-in passa attraverso l'accordo con Toyota per proporre la Across.

Il SUV giapponese ricaricabile alla spina ha 306 CV e 75 km di autonomia elettrica.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Suzuki Across 306 CV 75 km 58.900 euro

Toyota

Trazione integrale e tre motori elettrici per la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid che vanta 306 CV di potenza massima.

Il popolare SUV nipponico prende per la prima volta la strada dell'ibrido ricaricabile.

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 306 CV 75 km Fine 2020

Volkswagen

L'offensiva Volkswagen sul fronte dell'ibrido plug-in è davvero potente, visto che oltre alla Golf 8 eHybrid e GTE sono già a listino due potenti versioni PHEV della Touareg.

A queste si aggiungeranno a breve la prima Tiguan eHybrid e la rinnovata Arteon (anche Shooting Brake).

Modello Potenza Autonomia elettrica (WLTP) Prezzo base / Data di lancio Volkswagen Golf eHybrid 204 CV 70 km 38.100 euro Volkswagen Golf GTE 245 CV 52 km 43.400 euro Volkswagen Tiguan eHybrid 245 CV 50 km 2021 Volkswagen Arteon eHybrid 218 CV 50 km 2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake eHybrid 218 CV 50 km 2021 Volkswagen Touareg eHybrid 381 CV 44 km 76.900 euro Volkswagen Touareg R eHybrid 462 CV 44 km 94.900 euro

Volvo

Volvo è in pratica una campionessa delle motorizzazioni ibride plug-in, visto che tutta la sua gamma modelli è offerta anche in versione PHEV.

Il prossimo anno dovrebbe aggiungersi al ricco elenco plug-in anche l'inedita Volvo XC40 Coupé, un SUV compatto in stile coupé derivato dalla XC40.