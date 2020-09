A distanza di quattro anni dal lancio commerciale, la Peugeot 3008, il SUV compatto della Casa del Leone, si aggiorna con un restyling di metà carriera. Il modello, la cui generazione attuale, la seconda, è stata introdotta sul finire del 2016, è un grande successo di vendite in tutta Europa con oltre 800.000 unità vendute e con l'aggiornamento punta a rimanere best-seller di un segmento in grande espansione.

La Peugeot 3008 restyling arriva su strada a gennaio 2021 ma gli ordini si aprono nell'autunno 2020 con una nuova articolazione per la gamma e un listino prezzi che, per quanto non ancora ufficializzato, ricalcherà quanto già visto per la versione precedente.

Più "graffiante" di prima

Sicuramente uno degli elementi che ha decretato il successo della 3008 è stato il design, così dirompente e fuori dagli schemi da poter, di fatto, inaugurare un nuovo corso stilistico per quanto riguarda i SUV (e non solo) di Peugeot.

Fotogallery: Peugeot 3008 restyling 2020

28 Foto

La rinnovata 3008, senza stravolgimenti, va a rinfrescare il suo look grazie ad una serie di accorgimenti estetici in grado di aumentare la percezione di "premium". Debuttano i già iconici "graffi" a LED all'anteriore, derivati da quelli visti su 208 e 2008, mentre la calandra perde la cornice cromata e ora è come fosse un tutt'uno con il resto del frontale grazie alla sua trama tridimensionale che annega sotto i gruppi ottici.

Anche i proiettori principali sono stati rivisti nella struttura interna, mentre poco più sotto debuttano delle inedite prese d'aria verticali, così come del resto sono verticali le nuove sottili linee a LED che compongono la fanaleria sono integrate all'interno della fascia posteriore a contrasto. Gli indicatori di direzione diventano dinamici.

A ultimare il comparto estetico, un nuovo stile per i cerchi in lega da 19" e una gamma colori aggiornata con 7 opzioni di tinta.

Dentro, oltre a nuovi inserti e rivestimenti, debutta un nuovo schermo touch da 10" in alta definizione al centro della plancia, mentre il cruscotto digitale superiore da 12,3", che è configurabile a piacimento, ora dispone di un pannello con tecnologia specifica per garantire una migliore leggibilità a contrasto in ogni condizione di luce.

Per tutti i gusti (e le esigenze)

Non ci sono stravolgimenti per quanto riguarda la gamma motorizzazioni, tra le più complete per quanto riguarda il ventaglio di offerta. Sono ben due, infatti, le versioni ibride plug-in proposte, a due o a quattro ruote motrici. La prima ha 225 CV e abbina un motore PureTech a benzina con un motore elettrico. La seconda, che si chiama Hybrid4, di motori elettrici ne ha due ed eroga così un totale di 300 CV. Per entrambe, l'autonomia elettrica dichiarata è superiore ai 50 km.

I motori a benzina disponibili, da 3 e 4 cilindri, vanno da una potenza di 130 a 180 CV con possibilità di abbinamento al cambio automatico a otto marce EAT8 (di serie sul 180 CV). A gasolio c'è un solo motore, il BlueHDi da 130 CV, anche questo disponibile sia col cambio manuale che automatico.

Tecnologia da ammiraglia

L'aggiornamento porta con sé un affinamento del comparto ADAS e di tecnologie di bordo, che già sulla 3008 rappresentava un fiore all'occhiello. Tanto per citare alcuni di questi dispositivi, c'è il Night Vision con telecamera a infrarossi per identificare i pedoni, le auto e gli animali di notte, il cruise control con funzione Stop&Go (abbinato all'EAT8), il mantenitore attivo di corsia, le videocamere a 360° e un sistema di blind corner in grado di agire sul volante per evitare collisioni.

Ci sono poi tanti altri accessori votati al comfort come, per esempio, il portellone con apertura col movimento del piede o i sedili con funzione massaggio. La gamma della 3008 si articola ora su tre allestimenti (Active, Allure e GT) ciascuno dei quali può essere integrato da un livello intermedio denominato semplicemente "Pack".