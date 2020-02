Arriverà nel corso dell’estate 2020, con prezzi ancora da definire, la Renault Megane restyling, al debutto oggi sul web a mostrare le novità estetiche che la caratterizzano. Ma non sono i ritocchi alla carrozzeria il piatto forte della rinnovata compatta francese che, per la prima volta, diventa ibrida plug in adottando la tecnologia e-Tech derivata dalla nuova Captur.

Doppi elettrico

Un powertrain che, come sul SUV compatto, unisce al 1.6 benzina aspirato 4 cilindri 2 motori elettrici, per un totale di 160 CV di potenza. Ad alimentare i motori a emissioni zero ci pensa un pacco batterie da 9,8 kWh che, secondo i dati dichiarati, permettono di percorrere 50 km (calcolati secondo il ciclo WLTP) in modalità 100% elettrica, toccando i 135 km/h di velocità massima. Se invece utilizzata unicamente in città la percorrenza elettrica della Renault Megane ibrida plug in tocca i 65 km.

Altri dettagli sull’aspetto tecnico non ne sono stati diramati, ma è facile immaginare come anche la compatta alla spina avrà 3 modalità di guida per gestire il pacco batteria e i 3 motori, così da prediligere un andamento ora più “green” ora più vivace, sfruttando tutti e i 160 CV del powertrain.

Gli altri motori

Oltre all’ibrido plug in la Megane restyling monterà i classici motori benzina e diesel. Del primo gruppo fa parte il il 1.3 TCe turbo 4 cilindri da 100 CV, 115, 140 e 160 CV che, entro la fine del 2020, verrà affiancato dal nuovo 1.0 turbo 3 cilindri da 120 CV. Per quanto riguarda le motorizzazioni a gasolio c’è il noto 1.5 dCi da 95 o 115 CV.

Non manca naturalmente le versioni più sportive Megane RS, mossa dal 1.8 turbo benzina da 300 CV e 400 Nm (se abbinato al cambio manuale 6 marce) o 420 Nm (in caso di automatico EDC doppia frizione). Stesse caratteristiche anche per la ancora più cattiva Trophy, dotata anche di telaio Cup con differenziale autobloccante e sospensioni riviste.

Come cambia

A livello puramente estetico la Renault Megane restyling si riconosce per i nuovi gruppi ottici full LED e per le luci posteriori, anch’esse 100% LED, con indicatori di direzione dinamici. Ci sono poi paraurti ridisegnati e poco altro, per un aspetto generale che rimane pressoché invariato rispetto alla generazione attuale.

Discorso diverso per l’abitacolo, che presenta un’inedita (per la Megane) strumentazione 100% con monitor da 10,2” e il lo schermo touch (sistemato in verticale) per il sistema di infotainment Easy Link, lo stesso di nuove Clio e Captur.

Novità anche per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, che sulla Renault Megane prendono il nome di Motorway and Traffic Assistant, composti da cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia.