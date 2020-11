L'inizio degli anni 2000 è stato caratterizzato per un evento indiscutibilmente significativo: l'avvento degli Sport Utility Vehicle. Inizialmente questo segmento non si è sovrapposto a quello dei monovolume e degli MPV, ma questo equilibrio (purtroppo per questi ultimi) non era destinato a durare all'infinito.

Col tempo infatti, SUV e crossover dalle dimensioni sempre più compatte hanno iniziato a spodestare le MPV di molti brand, specialmente nella fascia sotto ai 4,5 metri di lunghezza, ma non solo. Inizialmente alcuni modelli hanno tenuto duro cercando di evolversi, come nel caso il Peugeot 5008, ma più in generale il passaggio di consegne è stato totale.

La cosa che vogliamo sottolineare con questo schematico approfondimento è che i monovolume compatti ed MPV, rispetto ai di SUV di simili dimensioni, conservano doti di carico e versatilità superiori, di conseguenza, le loro soluzioni stilistiche ed ergonomiche li rendono ancora oggi dei veicoli ricercatissimi sul mercato dell'usato. Se dunque cercate tanto spazio al giusto prezzo, ecco quindi i modelli da prendere in considerazione.

Citroen C3 Picasso 2008-2017

La più piccola della famiglia Picasso, la C3 Picasso apprezzata per le forme tondeggianti, la buona visibilità e gli spazi generosi, arricchiti da accessori e soluzioni come il divano scorrevole, il piano di carico a due livelli. La sua erede è la C3 Aircross, con fisionomia da SUV e un simile grado di praticità.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 4,04 metri 385/500/1.506 litri 1.6 HDI 90 CV 5.000 euro

Daihatsu Materia 2007-2013

Non uno dei modelli di maggior successo nel nostro paese, ma grazie al suo design carismatico direttamente proporzionale allo spazio interno offerto, la Daihatsu Materia resta una delle vetture più pratiche del panorama di quegli anni, dalla sua nascita fino al 2013. La sua gamma ha previsto sempre e soltanto motori a benzina, 1.3 e 1.5, quest'ultimo anche con trazione 4x4, assai rara nel segmento.

Lunghezza Volume Bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 3,80 metri 300/1.300 litri 1.5 VVTI Automatica 6.200 euro

Fiat Idea 2003-2012

Alternativa familiare alla Punto, variante più da famiglia dell'avventurosa Sedici. La Fiat Idea vanta misure molto contenute, una linea moderna e ha avuto anche un discreto successo con i motori a benzina 1.2 e 1.4 16V, ampiamente disponibili tra gli usati, come del resto lo è anche la variante alimentata a gasolio.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Quotazione media 3,93 metri 320/1.420 litri 1.3 Multijet 90 CV 3.500 euro

Ford B-Max 2012-2017

Erede della Fusion e oggi sostituita dalla Ecosport, la Ford B-Max è stata forse l'unica vera piccola monovolume che Ford ha lanciato sull'onda del successo della famiglia C-Max, scegliendo di proporre le porte posteriori laterali scorrevoli. La maggior parte delle preferenze è andata ai turbodiesel, anche se troverete numerose unità a benzina o con impianto a GPL.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 4,08 metri 318/1.386 litri 1.6 TDCi 95 CV 7.500 euro

Hyundai ix20 2010-2019

Gemella della Kia Venga, con la quale ha condiviso in pratica tutta la gamma motori e le dotazioni, la Hyundai ix20 è rimasta a listino fino allo scorso anno ed è tra i modelli più riusciti per spazio e razionalità degli interni. Ha lasciato il posto alla Kona. Molto validi i propulsori alimentati a gasolio: se state valutando questa alimentazione consigliamo di optare almeno per un Euro 6.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 4,10 metri 440/560/1.448 1.4 CRDi 90 CV 8.000 euro

Kia Venga 2010-2019

Una delle ultime ad uscire di scena con la gemella Hyundai ix20, per lasciare il posto a crossover sub-compatti come la Stonic. Vanta una buona qualità e uno spazio ben sfruttabile, implementato dal divano scorrevole che completa una dotazione di serie assai completa. Molto validi i diesel della Kia Venga, incluso il meno potente 1.4 da 77 CV che stupisce per parsimonia anche se le preferenze sono tutte per il 90 CV.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 4,08 metri 440/560/1.448 1.4 CRDi 90 CV 8.700 euro

Lancia Musa 2004-2012

La familiare elegante di Lancia, la Musa, condivideva molti elementi con la Idea, ma era ancora più robusta, anche se un po' pesantuccia, dunque ancora oggi da preferire coi motori Diesel più potenti, ma occhio alle limitazioni alla circolazione per le omologazioni più datate (es. Euro 4). Molto apprezzate dal pubblico femminile le serie speciali e le varianti con livrea bicolore.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 3,99 metri 315/1.420 litri 1.9 Mjt 100 CV 2.200 euro

Mercedes Classe A 2004-2012

Un po' fuori dal target per prezzo, ma non per dimensioni, con la seconda generazione della rivoluzionaria Classe A di Mercedes che è stata proposta anche in versione Coupé a 3 porte, ma con davvero poco seguito.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 3,84 metri 435/1.370 litri 180 CDI 5.000 euro

Opel Meriva B 2010-2017

La seconda generazione della Opel Meriva, che ha lasciato il posto alla Crossland X, è una delle proposte più originali che si siano viste: Lunga 4,15 metri, era caratterizzata dalle porte ad armadio, con le posteriori cioè che si aprivano controvento per una maggiore accessibilità. Versatile non soltanto nell'architettura ma anche nelle motorizzazioni, che includevano versioni Ecoflex a GPL.

Lunghezza Volume bagagliaio Quale scegliere Prezzi medi 4,29 metri 400/1.500 litri 1.4 Turbo 120 CV 6.300 euro

Renault Modus 2004-2013

L'unica nel panorama ad offrire due varianti, Modus e Grand Modus, la seconda proposta dopo il restyling e allungata di 15 cm, sulla falsariga di quanto facevano le sorelle maggiori Scénic ed Espace. Ha lasciato il posto alla Captur. Tra le prima e montare piccoli benzina turbo TCe.