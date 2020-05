Se c'è un'auto che in molti stanno aspettando ormai con impazienza, questa è la nuova Peugeot 308. Dopo sette anni in listino la segmento C che ha riscosso tanto successo ha raggiunto la fine della sua onorata carriera e il rimpiazzo sembra ormai dietro l'angolo.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali del nuovo modello, ma c'è da scommettere che porti con sè il corso di stile introdotto dalle ultime arrivate nella gamma del Leone: Peugeot 508 e 208.

Si ispira al concept Instinct

Come accennato, dalla nuova Peugeot 308 è lecito aspettarsi un design di rottura. Non mancheranno di certo le luci diurne a zanna già viste sui modelli più recenti e nemmeno la griglia di dimensioni generose ripresa dai tratti della nuova utilitaria.

Per l'anteriore i grafici hanno preso spunto dal concept Instinct, visto per la prima volta al Salone di Ginevra 2017. Si tratta del laboratorio usato per lo stile dei fari che sarebbe arrivato sui modelli futuri e che con tutta probabilità vedremo anche sulla 308.

Attese nuove versioni

Peugeot approfitterà di questa nuova generazione anche per apportare diverse innovazioni. La nuova 308, infatti, poggerà sulla piattaforma EMP2 che aprirà la strada ad una serie di nuovi propulsori diesel e benzina, ma non mancherà di certo l'ibrido.

Come la Peugeot 208 e 2008, questo capitolo della compatta potrebbe essere offerto in una versione totalmente elettrica, ma al momento non ci sono certezze.

Niente GTi

È accertato, invece, che la 308 GTi non sarà più prodotta, almeno, nei modi che abbiamo visto fino ad oggi. Per sostituirla Peugeot potrebbe declinare la ricetta in salsa ibrida. A lei, infatti, sarebbe riservato lo stesso trattamento che vedremo a breve sulla 508 Sport Engineered. In questo caso la versione sportiva potrebbe arrivare ad avere una potenza vicina ai 300 CV.

Tra le altre novità dovrebbe esserci una versione crossover, in stila Kia Xceed, che andrebbe ad affiancare la compatta e la versione station wagon.