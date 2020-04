Sono molte le persone che in questo momento, a causa del Coronavirus, sono costrette a rimanere confinate nelle proprie abitazioni e passare il tempo, lo sappiamo, potrebbe non essere semplice.

Peugeot ha pensato agli appassionati del marchio regalando loro una diretta Instagram con Gilles Vidal, l'uomo a capo del design all'interno della Casa francese. Circa un'ora il tempo trascorso da Vidal con i "follower", che hanno raggiunto picchi di quasi 1.000 connessioni contemporaneamente.

Le domande

Vidal è partito con un'introduzione generale al lavoro del suo reparto e di come, in questo periodo, gli studi e le attività riescano a proseguire grazie alla forte digitalizzazione a cui, negli ultimi anni, questo settore ha assistito.

Gilles, infatti, precisa che gli open space al momento sono interdetti e anche se non è possibile lavorare sui modelli in clay (creta), si può comunque utilizzare il disegno virtuale per andare avanti con lo sviluppo dei vari concept.

"Quale auto guidi?"

Questa è una delle molte domande a cui ha risposto Gilles e, in merito, ha precisato che nel suo garage c'è una 508 SW in look total black. Ovviamente la pioggia di domande è andata avanti e tra le più interessanti ci sono quelle in merito alle connessioni future tra design e auto elettriche.

In questo senso la risposta è stata molto chiara. Vidal, infatti, ha precisato come il mondo dell'elettrico sia in grado di aprire nuovi orizzonti per il design dell'auto. Facendo riferimento, in primis, alla differenza di layout tra componentistica del motore termico ed elettrico. Nel secondo caso, infatti, grazie alla disposizione dei vari elementi, è possibile avere molto più margine di lavoro sulla parte anteriore, quella che notoriamente influenza di più l'estetica di una vettura.