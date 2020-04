Solitamente al termine “Drag race” si associano auto sportive, modelli capaci di buttare a terra orde inferocite di cavalli e coppia, per accelerazioni brucianti consumate in manciate di secondi. Gare di accelerazione dedicate però ad auto i cui numeri di vendita non sono certo tra i più significativi, con immatricolazioni che solitamente fanno registrare (specialmente in Italia) percentuali molto basse.

E allora perché non mettere davanti alla linea di partenza auto campionesse di vendite come i SUV. Ma non SUV sportivi, in grado di fregiarsi di un qualche record al Nurburgring. No, i nostri colleghi di Motor1 Turchia hanno portato sulla pista dell’aeroporto di Bursa una Peugeot 3008 e una Hyundai Tucson, SUV compatti mossi da motorizzazioni diesel.

Le concorrenti

Le schede dei 2 SUV rivelano molti punti in comune, dal tipo di motorizzazione al cambio (automatico per entrambi) con però una differenza fondamentale: trazione anteriore per la francese e integrale per la coreana. Uno schema che aggiunge peso sulla Tucson, aiutandola però a scaricare meglio a terra coppia e cavalli, anche se non stiamo certo parlando di valori particolarmente alti.

Anche a livello di misure Peugeot 3008 e Hyundai Tucson sono molto vicine, mentre per quanto riguarda il peso la francese risulta più leggera di poco meno di 100 kg, differenza dovuta per la maggior parte per la presenza della trazione integrale sulla coreana.

Modello Peugeot 3008 Hyundai Tucson Motore 1.5 diesel 4 cilindri 1.6 diese 4 cilindri Potenza 130 CV 136 CV Coppia 300 Nm 320 Nm Trasmissione Automatica 8 rapporti (convertitore di coppia) Automatico 7 rapporti (doppia frizione) Trazione Anteriore Integrale

Chi vince?

Da una parte quindi un 1.5 diesel da 130 CV, trazione anteriore e cambio automatico a 8 rapporti, dall’altra un 1.6 diesel da 136 CV, trazione integrale e cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Chi riuscirà ad arrivare per prima al traguardo? E a quanto ammonterà il distacco? Niente spoiler: la risposta è nel video.