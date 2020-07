Annunciate in fase di lancio arrivano per la Kia XCeed le nuove motorizzazioni elettrificate plug-in e mild-hybrid, la prima con il 1.6 benzina mentre la seconda è basata invece sul 1.6 diesel della Sportage. Un’elettrificazione accompagnata dalla versione bifuel GPL col 1.0 benzina, in arrivo in un secondo momento.

Il crossover coreano amplia così la propria offerta di motorizzazioni, mantenendo al top della gamma il 1.6 turbo benzina da 204 CV, tutte unicamente accoppiate alla trazione anteriore.

Leggera o alla spina

Ereditato dalla Niro il sistema ibrido plug-in della Kia XCeed è composto dal 1.6 4 cilindri benzina e un elettrico da 44,5 kW (60 CV) alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 8,9 kWh. Il totale è di 141 CV e 265 Nm a partire da 1.000 giri. A collegare motore endotermico alle ruote ci pensa la trasmissione automatica doppia frizione a 6 rapporti.

I dati ufficiali parlano di 54 km di autonomia in modalità 100% elettrica, mentre per quanto riguarda tempistiche di ricarica non sappiamo ancora nulla.

Non percorre nemmeno un metro in modalità a emissioni zero la Kia XCeed mild hybrid, mossa dal 1.6 diesel da 136 CV derivato dalla Sportage, accoppiato a una batteria da 48V sistemata sotto la soglia di carico, col la capacità che scende dai 426 litri delle versioni classiche a 380. Il motore elettrico accoppiato al 1.6 offre 10 kW di potenza in più, aiutando l’endotermico a non sforzarsi, diminuendo quindi i consumi. Per quanto riguarda il cambio si può avere o il classico doppia frizione a 7 rapporti, oppure il nuovo manuale iMT con frizione elettrica, grazie al quale i consumi calano del 3%.

Sia la XCeed plug-in sia la mild-hybrid saranno disponibili anche con l’allestimento speciale – dedicato alle elettrificate – chiamato High Tech. Di serie sono previsti sensori di parcheggio anteriori, strumentazione digitale da 12,3” e monitor centrale touch da 10,25” con sistema Uvo Connect e navigatore satellitare.

Benzina e GPL

Al fianco delle versioni elettrificate la Kia XCeed mette a listino anche la motorizzazione bifuel benzina e GPL col 1.0 benzina da 120 CV e sistema derivato da quello della Sportage Eco GPL. Consumi e prestazioni sono ancora in fase di omologazione.