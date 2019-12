Mi capita raramente di rimanere sorpreso dalle auto a GPL, tutte piuttosto allineate nel contenere le spese di viaggio, ma quasi mai in evidenza per record memorabili. A questa specie di regola si sottrae la nuova Kia Sportage ECO GPL, il nuovo SUV bi-fuel coreano protagonista della prova consumi reali che con motore 1.6 GDi da 127 CV, trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce riesce a ottenere risultati ottimi sia per consumi che per economie di viaggio.

Stupisce che un SUV lungo poco meno di 4,5 metri e pesante quasi 1,6 tonnellate riesca a registrare nel tratto Roma-Forlì un consumo medio di 6,65 l/100 km (15,04 km/l) - a livello di alcune utilitarie - e una spesa di appena 14,10 euro per il GPL. Da record è l’autonomia con un pieno di gas, visto che i 68 litri del serbatoio possono in questo caso garantire una percorrenza teorica di 1.023 km a GPL. A questi si aggiungono i 62 litri del serbatoio benzina.

Fotogallery: Kia Sportage restyling 2019

45 Foto

Spesa dimezzata rispetto al diesel

Il confronto con altre auto a GPL presenti nella classifica consumi Roma-Forlì dimostra come i 6,65 l/100 km della Kia Sportage 1.6 GDi ECO GPL siano perfettamente in linea con i dati registrati da auto anche più piccole. L’unico SUV crossover a superare la Sportage è infatti la più compatta Opel Crossland X 1.2 GPL 81 CV con i suoi 6,45 l/100 km (15,5 km/l), mentre la Dacia Duster GPL 1.6 Sce 115 CV 4x2 è dietro a quota 7,60 l/100 km (13,1 km/l) e ancora più lontana è ormai fuori listino è la Fiat 500X 1.4 GPL Turbo 120 CV con 7,90 l/100 km (12,6 km/l).

Interessante è poi il fatto che la nuova Sportage a GPL abbia consumato quasi come la minuscola Renault Twingo TCe 90 GPL (6,60 l/100 km - 15,1 km/l). La Sportage a GPL (circa 14 euro) ha una spesa di viaggio dimezzata rispetto a quella della Sportage diesel da 136 CV (poco più di 27 euro a prezzi attualizzati).

Spazio ed economia sì, sport no

Dalla sua la Kia Sportage (qui la video prova #perchécomprarla) ha, oltre alla notevole economia di esercizio garantita dal GPL, un’ottima capacità di carico (ridotta di pochissimo dalla bombola del gas), una posizione di guida rialzata e rassicurante, oltre a diversi ausili alla guida molto utili come il mantenimento corsia e il rilevamento dei limiti di velocità.

La dinamica di guida è un po’ sacrificata dal baricentro alto e da un leggero rollio in curva, mentre il motore 1.6 aspirato risulta a volte un po' pigro nel fornire i suoi 126 CV. Peccato non su possa avere il cambio automatico, non disponibile neppure sul 1.6 GDi benzina, ma la scelta è giusta per contenere la spesa d’acquisto. La versione Energy in prova è la più ricca disponibile col GPL ed è ben dotata per un prezzo finale (metallizzato compreso) di 29.700 euro, salvo promozioni Kia. L'impianto bi-fuel della Sportage è realizzato in collaborazione con BRC-MTM e la società olandese PRINS AutoGasSystem.

Propensione al risparmio, con grande autonomia

L’ottima propensione al risparmio della nuova Kia Sportage ECO GPL si ripete nelle altre situazioni di guida, a partire dai 9,7 l/100 km (10,3 km/l) nella prova del traffico di Roma. Nell’utilizzo quotidiano urbano-extraurbano la media migliora e arriva a un apprezzabile dato di 7,5 l/100 km (13,3 km/l) e anche in autostrada non supera gli 8,2 l/100 km (12,1 km/l).

In tutti questi casi l’autonomia teorica a GPL oscilla fra i 700 e i 900 km. La percorrenza a gas tocca addirittura i 1.200 km teorici durante la prova dell’economy run da 5,6 l/100 km (17,8 km/l) e solo nel test del massimo consumo in salita scende a quota 333 km, visti i 20,2 l/100 km (4,9 km/l). Alla fine della prova di oltre 900 km il computer di bordo segna una media di consumo pari a 7,7 l/100 km (12,9 km/l), ovvero in teoria oltre 800 km di autonomia a GPL.

Cosa dice il libretto

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Kia Sportage 1.6 GDi ECO GPL 6MT Energy B/GPL 97 kW Euro 6d-TEMP 151 g/km 169 g/km

Dati

Vettura: Kia Sportage 1.6 GDi ECO GPL 6MT Energy

Listino base: 29.000 euro

Data prova: 13/12/2019

Meteo: Sereno, 14°

Prezzo carburante: 0,589 euro/l (GPL)

Km del test: 932

Km totali all'inizio del test: 2.598

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Continental ContiPremiumContact 5 - 225/60 R17 99V (Etichette UE: A, C, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 6,65 l/100 km (15,04 km/l)

Computer di bordo: 6,7 l/100 km

Alla pompa: 6,6 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 14,10 euro

Spesa mensile: 31,33 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 511 km

Quanto fa con un pieno: 1.023 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.