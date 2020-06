Sono rimasti in pochi, tra i marchi automobilistici, a costruirsi i cambi in casa. I coreani di Hyundai-Kia sono tra questi, e hanno presentato l’iMT (Intelligent Manual Transmission). Ovvero un cambio manuale con frizione a comando elettronico by wire, per spegnere il motore fino a 125 km/h di velocità e risparmiare carburante.

Cambio europeo, per gli europei

Dopo il doppia-frizione montato ad esempio anche su auto ibride come la Kia Niro (ecco la prova del Perché Comprarla), o l’automatico ad 8 marce della Kia Stinger (come quella che abbiamo guidato con Alex Del Piero), ecco un un altro progetto per quanto riguarda le trasmissioni, sviluppato nel caso specifico presso lo Hyundai Motor Europe Technical Centre di Offenbach, in Germania.

Sulla prossima Rio mild hybrid 48V

Secondo Michael Winkler, il responsabile dell’area Powertrain, gli automobilisti europei sono per la maggioranza ancora orientati ad acquistare auto con cambio manuale. Soprattutto - aggiungiamo noi - perché le macchine usate tutti i giorni, più compatte ed economiche, hanno questo tipo di trasmissione.

E infatti la tecnologia iMT è prevista per modelli come la prossima Kia Rio (più altre Kia in futuro), il cui aggiornamento introduce un nuovo motore 1.0 T-GDi mild-hybrid 48 Volt a benzina. E poi resta il fatto che agli europei piace guidare cambiando marcia da soli (guardatevi SaveTheManuals, il nostro video di omaggio al cambio manuale).

Quanto riduce consumi ed emissioni

Secondo quanto dichiarato dal costruttore, si tratta della prima applicazione al mondo di un sistema clutch by wire su un modulo mild-hybrid a 48V, che tuttavia resta compatibile in abbinamento anche a motori a benzina tradizionali (non ibridi). Poter spegnere il motore con l’auto in movimento è un qualcosa a cui siamo ormai abituati a bassa velocità in città, con le varie tecnologie “stop&start” presenti ormai praticamente su tutti i nuovi modelli.

Poterlo fare a velocità più elevate promette una maggiore riduzione delle emissioni di CO 2 (e dunque dei consumi): Kia, per il suo iMT, dichiara un 3% in meno. Se volete contestualizzare questa percentuale, potete leggere questo test fatto nel 2011 nel centro prove Bosch di Boxberg, Germania, alla guida di un prototipo con un modulo definito “start&stop coast” come il sistema Kia di cui stiamo parlando.

Com’è fatto

Il “pedale sinistro” non aziona più la frizione attraverso un collegamento meccanico, ma è integrato elettronicamente con il motorino di avviamento che fa anche da generatore dell’impianto alimentato da una batteria a 48 Volt che rispetto agli attuali sistemi start&stop Kia può spegnere prima il motore a benzina. Inoltre, permette di far veleggiare l’auto a motore spento fino ad una velocità di 125 km/h, rimettendo in moto il propulsore quando è necessario, come spiegato qui sotto.

Come si usa

Secondo i progettisti, con l’iMT il cosiddetto punto di stacco della frizione è più facile da gestire, grazie al sistema elettromeccanico che gestisce la corsa del pedale. Quando il guidatore rilascia progressivamente l’acceleratore - prima di una curva, di un incrocio o di una coda) - l’elettronica comanda al modulo mild-hybrid di spegnere il motore, mentre nella scatola della trasmissione la frizione scollega il cambio, che mantiene la marcia ingranata.

È come se si procedesse “in folle”, con la macchina che viaggia per inerzia senza freno motore. Il motore si mette nuovamente in moto (con la stessa marcia inserita) quando il guidatore tocca il freno, o l’acceleratore.

Oppure quando preme la frizione per cambiare marcia, o ancora nel caso in cui la velocità dell’auto scenda troppo per garantire con la stessa marcia la regolarità di funzionamento: alla riaccensione del motore, altrimenti, la macchina “singhiozzerebbe” come quando uno non scala facendo scendere troppo la velocità con una marcia lunga innestata.