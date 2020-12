Avete mai pensato di comprarvi una nuova Audi A3 Sedan, la "berlina con la coda" che nella sua versione mild hybrid benzina a 48 V più potente mette su strada 150 CV e una bella efficienza?

Forse dovreste, perché l'elegante Audi A3 Sedan 35 TFSI si è dimostrata non solo una berlina compatta, scattante, moderna ed elegante, ma anche discretamente parca nella richiesta di benzina, con una media di 4,30 l/100 km (23,26 km/l) nella prova consumi reali Roma-Forlì. La spesa per il carburante è di appena 22,43 euro.

Efficienza da Top 20 a benzina

Può sembrare strano, ma questa nuova A3 berlina col motore 1.5 turbo + elettrico "leggero" da 150 CV, trazione anteriore e cambio automatico doppia frizione 7 marce si toglie la soddisfazione di piazzarsi nella parte alta della classifica consumi reali (categoria benzina), a pari merito con un'altra mild hybrid compatta come la Mazda3 2.0 Skyactiv-G M Hybrid.

Davanti a lei fra le mild hybrid di segmento C c'è solo la cugina Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), più un paio di compatte con motori a benzina non elettrificati, ma particolarmente efficienti e non potenti come quelli della A3 Sedan 35 TFSI.

150 CV divertenti che non bevono troppo

La versione provata dell'A3 Sedan 35 TFSI è particolarmente ricca di dotazioni, la Business Advanced con aggiunta di pacchetto "edition one" e diverse opzioni importanti.

Con poco più di 50.000 euro si ottiene un'elegante berlina piuttosto spaziosa e con bagagliaio molto capiente che offre ottima potenza e scatto, ausili alla guida di ultima generazione, fari LED Matrix, tetto apribile, sensori di parcheggio, telecamera e tutto quello che serve per viaggiare comodi e tranquilli, quasi come su un'auto di categoria superiore.

I 150 CV si sentono e divertono, ma vengono erogati senza troppa veemenza e il comodissimo cambio automatico S tronic risulta solo un po' più lento e meno fluido rispetto ad altre trasmissioni di nuovissima generazione.

Da' il meglio fuori città

In tutti gli altri tipici percorsi di guida quotidiana quest'Audi A3 Sedan 35 TFSI si è comportata piuttosto bene a nei consumi, anche se non a livelli record.

In particolare nell'utilizzo autostradale e nel caotico traffico di Roma la richiesta di carburante è salita un po'. Bene l'autonomia garantita dal serbatoio di benzina da 50 litri.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,1 l/100 km (14,0 km/l)

700 km di autonomia

700 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

815 km di autonomia

815 km di autonomia Autostrada: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

755 km di autonomia

755 km di autonomia Economy run: 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1.280 km di autonomia

1.280 km di autonomia Massimo consumo: 26,1 l/100 km (3,8 km/l)

190 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business Advanced Ibrido

(benzina) 110 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 112 g/km 137 g/km

Dati

Vettura: Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business Advanced

Listino base: 36.900 euro

Data prova: 4/12/2020

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 13°/Pioggia, 13°

Prezzo carburante: 1,449 euro/l (Benzina)

Km del test: 825

Km totali all'inizio del test: 10.513

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter Sottozero 3 - 225/40 R18 92V M+S AO1 XL (Etichetta UE: C, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,30 l/100 km (23,26 km/l)

Computer di bordo: 4,2 l/100 km

Alla pompa: 4,4 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 22,43 euro

Spesa mensile: 49,85 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 321 km

Quanto fa con un pieno: 1.163 km

