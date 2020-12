Con l'arrivo del nuovo anno anche il mondo dell'auto guarda al futuro con la speranza e l'obiettivo di superare l'attuale crisi da Coronavirus, con una valanga di nuovi modelli che vogliamo raccogliere nel nostro calendario novità 2021.

Tra queste più di cento nuove auto attese nel 2021 si evidenzia l'inarrestabile trend dell'elettrificazione che include decine di modelli mild hybrid, full hybrid, ibride plug-in ed elettriche (qui la legenda). In particolare verso fine 2021 le auto a zero emissioni al debutto ci dicono che il 2022 e gli anni a seguire saranno dominati dalle nuove auto a batteria.

Tutte le novità 2021, mese per mese

Gennaio

A gennaio 2021 si concentrano gli ultimi arrivi promessi per fine 2020 e le novità come la Hyundai Tucson che arrivano in concessionaria proprio a cavallo del Capodanno. Il SUV coreano con motorizzazioni mild hybrid e full hybrid condivide però la scena con altri importanti debutti come quello della nuova Citroen C4, della Mercedes Classe S e del marchio MG che sbarca anche in Italia.

Febbraio

A fare notizia a febbraio 2021 è l'arrivo in concessionaria della Vokswagen ID.4, il SUV crossover elettrico tedesco che fa il suo debutto sul mercato. Gli appassionati di auto sportive non potranno invece dimenticare l'arrivo di BMW M3 e d M4, oltre che della Ford Puma ST.

Marzo

La prima elettrica del gruppo Toyota ha il marchio di lusso Lexus ed è la UX 300e che esordisce a marzo 2021. Nello stesso mese, fra le alte novità, vedremo anche l'inedita (per l'Europa) Toyota Highlander e la Maserati Quattroporte restyling. Arriva negli showroom la nuova Opel Mokka, il SUV compatto disponibile anche in versione elettrica al 100%

Aprile

Della nuova ondata di auto cinesi prodotte secondo i gusti, le tecnologie e gli standard europei fa parte a buon diritto la Lynk & Co 01, SUV full hybrid e ibrido plug-in che arriva ad aprile sfruttando la stessa piattaforma modulare della Volvo XC40. Altrettanto attesi sono i debutti della Maserati MC20, dell'elettrica Skoda Enyaq iV e della Toyota RAV4 Plug-in Hybrid.

Maggio

Un vero mito e pioniere dei crossover come la Nissan Qashqai non può che essere protagonista nel mese di maggio 2021 quando la terza generazione arriva sul mercato, anche in versione elettrificata ibrida. Sul fronte delle novità elettriche si segnala l'Audi e-tron GT, senza dimenticare invece una sportiva tradizionale come la Porsche 911 GT3.

Giugno

Toyota torna protagonista a giugno 2021 con il lancio sul mercato dell'attesa Yaris Cross, SUV compatta con motorizzazione full hybrid. Audi è pronta a mostrare a tutti la sua elettrica Q4 e-tron e la più tradizionale Q5 Sportback, mentre BMW lancia M3 Touring e iX3.

Luglio

Regina dell'estate 2021 è la Mercedes EQA, il SUV elettrico più compatto della Stella che si trova di fronte un'altra interessante proposta a batteria: è la Ioniq 5 con cui Hyundai fa debuttare il nuovo marchio elettrico coreano. BMW presenta invece la berlina elettrica i4.

Agosto

Agosto è il mese della Nissan Ariya che rivoluziona l'offerta della casa giapponese con la prima crossover elettrica. Nello stesso mese possiamo scoprire anche la nuova Dacia Lodgy e l'elettrica Mercedes EQB.

Settembre

Il mercato delle auto elettriche sarà sconvolto a settembre 2021 dal lancio della Dacia Spring, l'auto che promette di rendere ancora più popolari e accessibili le vetture a zero emissioni. Altrettanto importante è l'arrivo della Mercedes Classe C di nuova generazione.

Ottobre

Finalmente l'autunno porta con sé l'attesissima Alfa Romeo Tonale, il nuovo SUV compatto della Casa del Biscione che sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in. Sempre a ottobre è attesa la Maserati Grecale basata sulla Stelvio, la coppia di elettriche Jaguar XJ e Land Rover "Road Rover", l'ammiraglia Mercedes EQS e la nuova DS 4 in stile crossover con anche la motorizzazione ibrida plug-in.

Novembre

Così come la Model 3 ha cambiato il mercato delle auto elettriche, a novembre 2021 la Tesla Model Y si prepara al bis con una carrozzeria più crossover. Con lei debutta anche l'importante nuova Opel Astra, la compatta Hyundai Bayon e la Mercedes-AMG One che cambierà per sempre la storia delle hypercar.

Dicembre

Prima che finisca il 2021 vedremo anche le forme definitive della nuova Peugeot 308, anche se per comprarla dovremo aspettare il 2022. A dicembre esordisce anche l'ammiraglia elettrica e rialzata bavarese, la BMW iX, ma anche la Volkswagen ID.6 e la Mercedes EQS SUV, assaggio di un 2022 sempre più elettrico.

Legenda auto elettrificate:

(MHEV) mild hybrid

(HEV) full hybrid

(PHEV) plug-in hybrid

(BEV) elettrica

[Le stesse sigle tra parentesi quadre sono per le auto con motorizzazioni sia elettrificate che tradizionali]