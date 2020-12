Debutta online la Renault Koleos model year 2021, versione aggiornata del SUV francese protagonista di un restyling nell'estate del 2019. Rimasto immutato nello stile, aggiunge novità a livello tecnologico e di personalizzazione.

Per ora non ci sono ancora dettagli sulla sua commercializzazione in Italia, ma sappiamo che in Francia è già ordinabile con prezzi a partire da 41.600 euro.

Ci vede meglio

La principale novità è rappresentata dalle nuove luci anteriori LED 3D, di serie per tutti gli allestimenti (Intens e Initiale Paris), che garantiscono un'illuminazione aumentata del 25% rispetto ai precedenti proiettori, per una diminuzione del 10% per quanto riguarda l'assorbimento energetico. Assieme a loro arrivano gli indicatori di direzione dinamici posteriori, integrati nelle luci LED. Debutta poi una nuova tinta, denominata Highland Grey, per la carrozzeria.

Per l'abitacolo è invece disponibile un nuovo rivestimento in pelle Riviera Camel con inserti in legno per pannelli porta e plancia.

Infine, per la Renault Koleos a trazione integrale, è previsto come optional l'Hill Descent Control, il sistema che tra i 5 e i 30 km/h frena in automatico il SUV, senza che si debba agire sul pedale del freno.

I motori

Anche la gamma motori viene ritoccata e ora in gamma rimangono il turbo benzina da 160 CV e il diesel da 190 CV, abbinato di serie alla trazione integrale. Per entrambi è prevista la sola opzione del cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.

I prezzi in Francia partono da 41.600 euro per la Koleos turbo benzina da 160 CV in allestimento Intens, mentre la Initiale Paris sale a 44.400 euro. La turbo diesel è invece offerta unicamente nell'allestimento più ricco, con prezzo fissato a 48.700 euro.