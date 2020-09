A due giorni dalla presentazione della Peugeot 3008 restyling, è arrivato il momento di aggiornarsi anche per la sorella maggiore 5008.

Le differenze tra i due modelli sono, come potete intuire, molto poche ma, tuttavia, ce ne sono alcune importanti. La Peugeot 5008 restyling arriverà nelle concessionarie tra pochi mesi, prima della fine dell'anno.

La 5008 non si converte all'ibrido

Partiamo da qui dato che è la gamma motori ad essere diversa tra le due auto. La 5008 resiste, anche con questo restyling, alle sirene dell'ibrido, non adottando, almeno per il momento, le motorizzazioni plug-in da 225 e 300 CV della sorella.

Fotogallery: Peugeot 5008 restyling (2020)

17 Foto

La gamma motori è composta, per quando riguarda i benzina, da un 3 cilindri da 1.2 litri PureTech da 130 CV con cambio manuale a sei marce o automatico a 8 e da un 4 cilindri 1.6 PureTech da 180 CV, abbinato esclusivamente alla trasmissione automatica EAT8.

Fronte diesel invece, qui troviamo ancora un motore che sulla 3008 non è più disponibile, il quattro cilindri 2.0 da 180 CV con cambio EAT8. C'è poi anche un 1.5 BlueHDi da 130.

Cambiamenti di fino nell'estetica

Esattamente come la 3008, anche la Peugeot 5008 restyling si aggiorna leggermente nel look, soprattutto al frontale dove ci sono nuovi gruppi ottici a LED o, sugli allestimenti più ricchi GT o selezionando il GT Pack, full LED. Cambia la griglia, che non ha più una cornice definita, e il badge 5008 è stato spostato all'estremità del cofano.

Ci sono anche nuovi colori per la carrozzeria, un blu Celebes e un bianco Cooper metallizzato, ma non si può avere il blu Vertigo esclusivo per la 3008. A richiesta tutte le versioni possono essere dotate del Black Pack, che aggiunge molte finiture esterne in nero invece che cromate.

È molto più spaziosa della 3008

Ovviamente, ciò che differenzia la 5008 dalla più piccola 3008 sono le dimensioni più importanti: 4,64 metri contro 4,44, 20 cm in più che permettono di giocare con una miriade di combinazioni interne con i tre sedili indipendenti della seconda fila - regolabili in inclinazione, in lunghezza e ripiegabili - e i due della 3, che possono essere rimossi o annegati nel bagagliaio. La capacità di carico va da 780 a 1.940 litri.

Più tecnologica e sicura

Con il restyling, la 5008 adotta uno schermo per la strumentazione digitale con una maggior risoluzione rispetto al passato e uno centrale dell'infotainment più grande da 10".

Non mancano tutti gli aiuti alla guida di ultima generazione come il sistema di visione notturna, il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, l'assistente al mantenimento della corsia, la frenata di emergenza automatica e il riconoscimento della segnaletica stradale.