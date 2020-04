La Toyota Yaris Cross è una delle novità più attese dell’anno perché è un B-SUV ibrido, e cioè è un’auto rialzata lunga poco più di 4 metri con un motore elettrico che aiuta quello a benzina a consumare e inquinare meno, come sulla Toyota Yaris Hybrid.

Si posiziona sotto la Toyota C-HR e assieme alla Toyota RAV 4 completa la gamma dei SUV ibridi di questo marchio giapponese.

Sorella maggiore della Yaris

La Toyota Yaris Cross si basa sulla stessa piattaforma della nuova Toyota Yaris - chiamata TNGA-B (Toyota New Global Architecture - B segment) - che è più rigida strutturalmente, ha il baricentro più basso e permette una migliore ottimizzazione dello spazio interno rispetto agli ingombri esterni.

Fotogallery: Toyota Yaris Cross

18 Foto

Design più scolpito

Esteticamente il design si riallaccia al linguaggio stilistico degli altri SUV Toyota, pur differenziandosi con linee molto nette e decise. Le superfici della carrozzeria sono collegate tra loro con un effetto quasi di tessuto elastico sulla fiancata, che fa emergere volumi particolarmente pronunciati attorno ai passaruota, incorniciati da profili a contrasto che continuano nella parte bassa delle porte e della coda.

I fanali posteriori sono a sviluppo orizzontale come sulla Yaris, ma sempre con un andamento meno tondeggiante (come sul resto del corpo vettura) e con un portellone più largo e squadrato. Lo stesso sviluppo orizzontale ce l'hanno anche i fari anteriori, inseriti in un frontale alto e compatto.

Più alta di 9 centimetri

A livello di carrozzeria, parliamo di una macchina lunga 4.18 metri (24 cm in più rispetto alla Yaris), larga 1.76 metri (2 cm in più) e alta 1.56 metri (9 cm in più). Il passo è di 2.56 metri e l’altezza da terra è di 3 cm superiore alla Yaris, mentre le ruote possono arrivare fino ad un diametro di 18 pollici.

Bagagliaio versatile

Trattandosi di un SUV, per migliorare la praticità d’uso è stato introdotto il portellone elettrico per accedere a un vano di carico con pavimento regolabile, per migliorare la versatilità anche grazie a un nuovo sistema di cinture regolabili per fissare il carico. Che può essere modulato anche con un abbattimento secondo lo schema 40:20:40. La capacità minima ufficiale non è stata dichiarata: diciamo che nella categoria altri modelli paragonabili vanno da 350 litri a 450 litri.

Motore 1.5 ibrido

Il modulo ibrido viene definito di quarta generazione e, come sulla nuova Yaris, evolve la tecnologia adottata sui motori 2.0 e 2.5 di cilindrata della Toyota Corolla e della Toyota RAV 4 trasferendola ad un 3 cilindri 1.5 benzina a ciclo Atkinson con una potenza totale di sistema di 116 CV.

Emissioni sotto i 90 g/km

Il rendimento massimo può raggiungere il 40% con emissioni con emissioni di CO2 inferiori a 90 g/km per la trazione anteriore e sotto ai 100 g/km nella versione a quattro ruote motrici chiamata AWD-i, per quanto riguarda il ciclo NEDC. Con gli standard del ciclo WLTP si passa rispettivamente a meno di 120 g/km e meno di 135 g/km. I dati ufficiali si sapranno solo dopo le fasi definitive di omologazione.

C’è anche a trazione integrale

Sotto al bagagliaio non c’è una trasmissione meccanica a realizzare la trazione integrale, ma un motore elettrico dedicato alle ruote posteriori che è più compatto, pesa meno e permette di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi. Il sistema trasferisce coppia sul retrotreno in condizioni di bassa aderenza, come ad esempio su strada bagnata, su neve o su sterrato.

Una ibrida, tante rivali

La Toyota Yaris Cross è prodotta nello stabilimento francese di Valenciennes ed è attesa sul mercato per il 2021, e ad attenderla troverà come rivale ibrida la Hyundai Kona. In una categoria che, per dimensioni e fascia di prezzo, comprende anche modelli come la Volkswagen T-Roc, la Renault Captur, la Jeep Renegade, la Fiat 500 X, la Ford Puma e la Citroen C3 Aircross.