La Toyota Yaris si rinnova e allo stesso tempo si sdoppia perché alla quarta generazione della 5 porte che vedremo in concessionaria da giugno si affianca la versione SUV Yaris Cross in arrivo invece nell'estate del 2021.

A questo punto chi vuole la Yaris si può trovare di fronte ad un dilemma: quale scelgo, quella bassa o quella alta?

Questione di gusti e di prezzo

Per cercare di guidare questa scelta abbiamo pensato di offrire un primo confronto sulla carta fra le due ibride che montano il nuovo motore 1.5 a tre cilindri full hybrid da 116 CV. In più la Yaris Cross attesa fra un anno sarà subito disponibile sia a trazione anteriore che integrale AWD-i.

Ricordiamo anche che, al di là dello stile e delle esigenze di spazio e versatilità a far propendere verso l'acquisto dell'una o dell'altra sarà la differenza di prezzo, che per la Yaris Cross non è ancora stato definito, ma che per la nuova Yaris Hybrid dovrebbe partire da meno di 20.000 euro.

Grandi sbalzi per diventare grandi

Essendo basate sulla stessa architettura non stupisce Toyota Yaris e Yaris Cross abbiano esattamente lo stesso passo, ovvero 2,56 metri fra asse anteriore e posteriore.

Dove i centimetri iniziano a fare la differenza è però nella lunghezza complessiva che nel caso della Yaris Cross è di 4,18 metri contro i 3,94 metri della Yaris "normale" (+24 cm). Per superare la soglia dei quattro metri la Yaris Cross sfrutta sbalzi maggiori, ovvero sporge di più oltre le ruote, per la precisione di 6 cm davanti e 18 cm dietro.

Le misure a confronto

Toyota Yaris Toyota Yaris Cross Lunghezza 3.940 mm 4.180 mm Larghezza 1.745 mm 1.765 mm Altezza 1.470 mm 1.560 mm Passo 2.560 mm 2.560 mm Bagagliaio 286 litri 350 litri circa

Più spazio per passeggeri e bagagli

La citata maggiore altezza della Toyota Yaris Cross è confermata da una luce a terra superiore di 3 cm rispetto alla Yaris e dal tetto che tocca quota 1,56 metri contro 1,47 metri (+9 cm). Anche in larghezza la Yaris Cross risulta più abbondante di 2 cm, arrivando a superare 1,76 metri. L'utilizzo di una carrozzeria più lunga, alta e larga permette anche di migliorare lo spazio interno per i passeggeri.

Al momento manca il dato ufficiale della capacità di carico del bagagliaio della Cross, che dovrebbe stare attorno ai 350 litri, ma già sappiamo che il vano posteriore è dotato di cinture regolabili per fissare gli oggetti e di portellone elettrico. Ricordiamo che la nuova Yaris ha invece una volumetria minima del bagagliaio di 286 litri.

Tondeggiante o squadrata? A voi la scelta

A livello di stile si notano molte differenze fra le due Yaris, con la Cross che privilegia linee "taglienti" e ispirate alle sfaccettature di un diamante per dare un senso di "solidità e praticità", come dicono i suoi progettisti.

Questo aspetto più massiccio e squadrato, necessario per esprimere lo spirito più avventuroso del SUV, è voluto anche per distinguere il nuovo SUV dalla Yaris che invece punta molto su forme arrotondate e un alternarsi di curve e linee rette.

La chiave stilistica nei passaruota

L'esempio più chiaro viene dai passaruota, evidenti e ben marcati su entrambe le compatte, ma che sulla Toyota Yaris Cross assumono un andamento più poligonale che circolare.

I cerchi in lega che arrivano fino al diametro di 18 pollici contribuiscono poi a riempire i grandi passaruota della Yaris Cross e l'inedito colore oro di lancio chiamato Brass Gold aiuta a darle un'immagine "attiva e di alta qualità" per dirla con le parole di uno dei designer, Lance Scott.

Dentro molto simili

Per finire occorre fare un confronto fra le Toyota Yaris e Yaris Cross a livello di posto guida e interni.

In comune le due nuove giapponesi hanno quasi tutto il gruppo plancia (comprese le bocchette di aerazione), volante, console centrale, schermo touch dell'infotainment e pannelli delle portiere che sono praticamente uguali.

Strumentazione diversa

A distinguerle c'è in primo luogo il quadro strumenti che sulla Yaris mantiene la suddivisione fra i due indicatori circolari ai lati, divisi dal display del computer di bordo, mentre sulla Yaris Cross arriva ad essere un elemento unico con tachimetro al centro.

Altre piccole differenze sono concentrate sulle finiture superficiali delle plastiche e per i tessuti e materiali usati nei rivestimenti dell'abitacolo.