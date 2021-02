Il prossimo 22 febbraio, data del terzo anniversario della nascita del marchio Cupra, si svela al mondo la nuova Cupra Formentor VZ5, versione super sportiva del SUV spagnolo dotata del motore a cinque cilindri.

Al momento mancano altri dettagli tecnici, ma la Cupra Formentor VZ5 può vantarsi di un nuovo primato: è la prima volta che il 5 cilindri turbo 2.5 TFSI venti valvole finisce sotto un cofano che non sia marchiato Audi. La Formentor VZ5 anticipa anche la nuova Audi RS 3, facendo debuttare il 5 cilindri sulla nuova piattaforma MQB Evo.

La Cupra al top con 400 CV?

Ricordiamo infatti che la Cupra Formentor è già l'auto dei record per il nuovo brand iberico, perché si tratta del primo modello esclusivo, sviluppato ex novo e non derivato da una vettura Seat.

L'annuncio ufficiale dell'imminente debutto della Formentor VZ5 conferma quindi quanto ipotizzato con l'arrivo delle foto spia dei prototipi, anche se mancano conferme sulla potenza che potrebbe avvicinarsi ai fatidici 400 CV, proprio come accade per l'Audi RS Q3.

Il massiccio estrattore di coda, i quattro scarichi gemellati e sfalsati e i numerosi dettagli in fibra di carbonio visibili nel primo teaser la dicono lunga sul fatto che la Formentor VZ5 intenda davvero fare sul serio.

Avrà poche concorrenti

Prepariamoci quindi ad accogliere l'arrivo di uno dei SUV compatti più potenti e veloci sul mercato, la Cupra Formentor VZ5 che sfiderà la citata cugina Audi RS Q3, ma anche l'esuberante Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC + che vanta la bellezza di 421 CV.

Oltre questo limite c'è solo la Tesla Model Y Performance che ha circa 450 CV, ma è elettrica al 100% e per ora si rivolge ad una clientela diversa, meno amante del "rombo" che invece sprigionerà la Cupra Formentor VZ5.