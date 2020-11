Secondo alcuni le coupé a 4 porte sono auto con poco senso: troppo simili alle classiche berline, ma con lo scotto da pagare per quanto riguarda l'abitabilità posteriore, mai davvero all'altezza di quella delle 3 volumi convenzionali.

Eppure in Germania ci credono ancora tanto, basta pensare alla Audi A5 Sportback e alla BMW Serie 4 Gran Coupé, con quest'ultima attesa al debutto con la nuova generazione. Una generazione che - come dichiarato dal responsabile del design esterno di BMW Christopher Weil ai colleghi di GoAuto - arriverà molto presto (probabilmente nelle prime settimane del 2021) a avrà un design mozzafiato.

4 porte e super doppio rene

Per immaginare come sarà lo stile della prossima berlina/coupé 4 porte dell'Elica non dobbiamo fare troppi sforzi di fantasia. basta infatti guardare le foto della Concept i4 per farci un'idea. Il prototipo visto al Salone di Ginevra 2019 infatti era lì per anticipare non solo lo stile della 4 porte elettrica tedesca, ma anche della sua controparte con motori convenzionali.

Quindi si, ci sarà il doppio rene taglia XXL che proprio sulla Serie 4 Coupé ha debuttato, assieme a linee taglienti e - se davvero dovessere essere mantenuto lo stile della concept - luci ancora più sottili. A guardare le spy photo sembra che non sarà così, con un frontale in tutto e per tutto simile a quello della classica coupé.

Elettrificata si, ma leggera

Lato motori la notizia è che la nuova BMW Serie 4 Gran Coupé non avrà una variante ibrida plug-in, lasciando ai motori mild hybrid il compito di rendere la berlina/coupé elettrificata, con unità diesel e benzina. Una scelta dettata probabilmente dal non voler appensantire ulteriormente l'auto.

Se si vorrà una BMW Serie 4 Gran Coupé capace di viaggiare a emissioni zero quindi bisognerà orientarsi verso la BMW i4, in arrivo anche lei nel corso del 2021, con una potenza che - secondo i dati preliminari - supererà quella delle nuove BMW M3 ed M4, attestandosi intorno ai 540 CV.

E a proposito del modello più sportivo, difficilmente vedremo una Gran Coupé mossa dal 6 cilindri da 480 o 510 CV.