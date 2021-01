Sin dalla prima generazione (2003), Mazda3 ha avuto nella sua gamma globale la carrozzeria a 4 porte e tre volumi, offerta però soltanto su alcuni mercati. L'Italia non era inclusa. Ora invece la Casa giapponese ha deciso di proporre anche da noi l'elegante Sedan, che arriva poco dopo l'aggiornamento 2021 con la stessa gamma della 5 porte.

La nuova (per noi) variante ha una lunghezza di 4,66 metri, ben 20 cm in più di quella con il portellone, e la supera nella capienza del bagagliaio di circa 100 litri, toccando i 450 in configurazione standard e i 1.338 complessivi con il divano posteriore abbattuto.

Tutta un'altra linea

La differenza non è così banale come potrebbe sembrare, nemmeno a livello stilistico, perché la Sedan non si limita soltanto ad aggiungere la coda: il profilo del tetto e, soprattutto, dei montati posteriori, che sono uno degli elementi distintivi della 5 porte, qui lasciano il posto ad una linea più snella e slanciata, molto simile a quella della media Mazda6, ma con un posteriore ancora più sfuggente.

Motori, tre benzina tutti ibridi

La gamma motori è invece la stessa del modello a coda tronca, composto ormai esclusivamente da motori a benzina di 2 litri con tecnologia ibrida "leggera" o mild-hybrid siglato M-Hybrid.

I due Skyactiv-G offrono rispettivamente 122 e 150 CV; al vertice troviamo, invece, un migliorato Skyactiv-X, dotato del rivoluzionario sistema di accensione per compressione SPCCI, portato con l'ultimo affinamento a 186 CV.

Prezzi da 26.800 euro

Il listino è estremamente semplice, perché ciascun motore è abbinato a uno specifico allestimento, che sale dunque di livello con la potenza, come rappresentato nella tabella in basso.

Unica opzione, a parte la vernice metallizzata, il cambio automatico a 6 rapporti, disponibile però soltanto dal modello intermedio in sù, al sovrapprezzo di 2.000 euro.

La gamma Mazda3 Sedan