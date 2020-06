8 / 13

Fino ad ora, per superare il limite imposto dall'HCCI - funzionale solo a bassi regimi di rotazione e comunque non sotto sforzo - era necessario realizzare progetti molto complessi (come, ad esempio, un albero motore capace di avvicinarsi e allontanarsi dai cilindri, aumentando e diminuendo i relativi rapporti di compressione).

Mazda, però, ha fatto un enorme passo avanti con una tecnologia chiamata SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition), rendendo possibile un funzionamento da motore diesel in determinate condizioni. Il sistema SPCCI, che significa "accensione a compressione controllata da candele", è nato appunto per ovviare alla mancanza di stabilità nella combustione del sistema HCCI ad alti regimi, senza dover andare a ridurre la compressione.

La soluzione al problema del "passare da un sistema di accensione a un altro" è stata, quindi, non togliere mai completamente la candela dal gioco. In breve, l'SPCCI permette al motore di sfruttare l'accensione a compressione a bassi regimi di rotazione, mantenendo però l'accensione a scintilla alle alte velocità - o a pieno carico - e rendendo fluido il passaggio dal sistema SI (Spark Ignition) a quello CI (Compression Ignition) e viceversa, in base alle velocità.

Gli ingegneri Mazda, quindi, hanno sviluppato un nuovo disegno per il cielo del pistone, un sistema di iniezione reattivo ad altissima pressione e un sensore per ogni cilindro, per monitorare la situazione.