Si può tranquillamente dire che il “papà” del motore VTEC di Honda sia Ikuo Kajitani del reparto Ricerca e Sviluppo di Honda. Un progetto nato nel 1984, le cui prime specifiche furono approvate nel 1986 per poi dare vita al primo vero motore VTEC, montato sotto la Integra del 1989.

Una rivoluzione che vide Kajitani impegnato all’inizio ad ottimizzare i motori DOHC, utili come base di partenza per la nuova generazione di propulsori. Inizialmente però Kajitani pensò di riuscire ad ottenere una potenza di 90 CV/litri, quindi circa 140 CV per un motore 1.6. Significava appena 10 CV in più rispetto al pari cilindrata della famiglia DOHC.

Stuzzicato dalla domanda dell’allora responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo di Honda (Nobuhiko Kawamoto) “Non riesci a salire fino a 100 CV/litro?” andoò ancora più a fondo nella ricerca. Nacque così il motore B16A di 1,6 litri e in grado di produrre 160 CV a 8.000 giri.