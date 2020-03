11 / 12

Concludiamo con la classe regina del motorsport: la Formula 1. Nel gioco si inizierà come giovani piloti alle prime armi, pronti a farsi strada per guadagnarsi in volante in una delle scuderie del Circus. Per farlo inizieremo con la Formula 2, dove dovremo vincere e conquistare così la F1, dove verremo poi chiamati a gestire non solo la monoposto in pista, ma anche tutto il lavoro di preparazione a ruote ferme. Ottimi grafica e motore fisico, che richiede un po’ di tempo per calibrare al meglio i comandi. È disponibile gratuitamente su Play Store e App Store.