Il 2021 si apre per la Mazda CX-5 con un nuovo model year, incentrato non tanto sull'estetica quanto sui contenuti tecnologici e non solo. Novità di sostanza che portano in dote anche modifiche ai prezzi che parte ora da 33.150 euro per la Business e tocca i 45.550 per la Signature con motore diesel.

Entra a listino anche una nuova versione chiamata Homura, parola giapponese che indica il fuoco o la fiamma, caratterizzata da un appeal più sportivo.

Le novità

La grande novità della Mazda CX-5 model year 2021 dal monitor centrale da 10,25" con un software completamente nuovo che aggiunge numerose funzionalità e connettività, per gestirlo direttamente dal proprio smartphone tramite la app My Mazda.

Si potranno così ad esempio bloccare o sbloccare le portiere da remoto, controllare alcuni parametri come livello dei liquidila, pressione degli pneumatici o attivazione dell'antifurto volumetrico (di serie su tutte le versioni) oppure localizzarla sulle mappe o inviare il tragitto da percorrere sul navigatore.

La gamma motori rimane invariata, con i benzina 2.0 e 2.5 da 165 e 194 CV e il diesel da 150 e 184 CV, ma ha subito aggiornamenti per migliorare l'efficienza diminuendo gli attriti, assieme all'ottimizzazione del cambio automatico e della trazione i-Activ AWD.

Infine entra in gamma la versione speciale Homura, caratterizzata da cerchi in lega da 19" in nero lucido, così come i gusci degli specchietti retrovisori, sedili in pelle e tessuto. Al suo fianco arriva anche l'allestimento 100th Anniversary con carrozzeria in speciale tinta Snowflake White Pearl, sedili in pelle Nappa Burgundy Red e altri dettagli estetici dedicati.

I prezzi della Mazda CX-5 model year 2021