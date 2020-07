A poche settimane dalla presentazione la Volkswagen Tiguan restyling è ordinabile con prezzo di listino a partire da 31.150 euro e prime consegne previste per ottobre. Il SUV tedesco sarà disponibile in 3 allestimenti (Life, Elegance ed R-Line) e con 4 motorizzazioni: 2 benzina e 2 diesel.

Si tratta del 1.5 TSI in versione da 130 o 150 CV e del 2.0 TDI da 122 o 150 CV, accoppiati al cambio manuale 6 marce o all’automatico doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore, ad eccezione del TDI da 150 CV, disponibile anche con l’integrale 4Motion. La Tiguan R da 320 CV e l’ibrida plug-in da 245 CV arriveranno in un secondo momento, assieme al TDI da 200 CV.

Cosa c’è dentro

Di serie la Volkswagen Tiguan offre un allestimento già particolarmente ricco con cruise control adattivo, Lane Assist, frenata d’emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, Side Assist Plus con Rear Traffic Alert e PreCrash. La dotazione include anche cerchi in lega da 17”, luci LED, climatizzatore automatico a 3 zone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e infotainment connesso con servizi We Connect Plus.

L’allestimento Elegance (a partire da 39.700 euro) aggiunge cerchi in lega da 18”, cromature esterne, luci LED Matrix IQ.Light, cruise control predittivo, telecamera posteriore, monitor touch da 8”, strumentazione digitale da 10,25”, sistema keyless e riconoscimento segnaletica stradale.

Infine la Volkswagen Tiguan R-Line, con prezzo a partire da 40.400 euro, monta cerchi da 19”, carrozzeria con dettagli neri, sedili sportivi e volante sportivo in pelle.

La lista degli optional comprende assetto sportivo ribassato (350 euro), Adaptive Chassis Control DCC (1.075 euro), cerchi in lega da 20” (500 o 550 euro), interni in pelle (2.730 euro), luci Matrix LED (550 euro), Android Auto ed Apple CarPlay Wireless (230 euro), USB C posteriore (105 euro), monitor touch da 9,2” (1.250 euro) e tanto altro.

Volkswagen Tiguan restyling, i prezzi