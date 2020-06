Prima è toccato alla versione normale firmata Seat e ora anche la Cupra Ateca si rifà il look con un leggero restyling esterno ed interno che lascia inalterato il motore. Sotto il cofano del SUV che ha portato al debutto il brand sportivo spagnolo infatti rimane il 2.0 turbo benzina da 300 CV.

Niente elettrificazione, come successo per la sorella Cupra Leon eHybrid, ma solo e unicamente un classico motore endotermico abbinato alle 4 ruote motrici, per uno 0-100 km/h in 4,9” e velocità massima di 247 km/h. L’arrivo nelle concessionarie – a un prezzo ancora da definire – è previsto per l’autunno.

Incattivita

Il design esterno è naturalmente ripreso da quello della Seat Ateca restyling, al quale sono stati aggiunti vari elementi più sportivi come mascherina e prese d’aria inferiori – ben più grosse rispetto alla Ateca normale – con disegno a rombi, diffusore posteriore con scarico (firmato Akrapovic) con 2 coppie terminali.

Dedicati alla Ateca firmata Cupra sono anche i cerchi in lega da 19” – a coprire l’impianto frenante a richiesta firmato Brembo con dischi da 18” color rame – lo spoiler e tanti altri dettagli. Rimangono naturalmente le luci full LED anteriori e posteriori.

All’interno ci sono sedili avvolgenti, monitor touch da 9,2” per il rinnovato sistema di infotainment (compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay) e da 10,25” per la strumentazione 100% digitale.

Squadra che vince…

Venduta in 10.000 unità dal suo lancio la Cupra Ateca restyling non varia la meccanica, confermando la ricetta della versione attuale. Al 2.0 TSI da 300 CV rimane quindi abbinata la trazione integrale 4Drive con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Confermati anche il DCC, per regolare l’assetto, e lo sterzo progressivo. Sono poi previste le classiche 6 modalità di guida: Normal, Sport, CUPRA, Individual, Snow e Off-road.