La Seat Ateca cambia volto: la Casa di Martorell, dopo averla anticipata con un teaser, ha presentato il restyling del suo C-SUV di punta. Si aggiorna nel design - seguendo gli stilemi che hanno debuttato con le sorelle Tarraco e Leon - e nei contenuti, con un nuovo sistema di infotainment, un livello più alto di sicurezza e motori più efficienti diesel e benzina (propulsori plug-in hybrid o bi-fuel non sono al momento in programma).

La produzione inizierà da dopo l'estate, con la macchina che arriverà nelle concessionarie nel quarto trimestre dell'anno. Non si conoscono ancora i prezzi di listino che, però, non dovrebbero discostarsi da quelli attuali.

Debutta l'allestimento Xperience

L'aggiornamento del modello ha portato con sé un nuovo allestimento, l'Xperience, che va ad affiancarsi a listino agli attuali Reference, Style e FR. Si riconosce per le caratterizzazioni da fuoristrada, con modanature in alluminio con finiture nere a contrasto che ritroviamo su paraurti e minigonne.

A prescindere dall'allestimento, il design dell'Ateca può essere personalizzato a piacimento scegliendo tra ben 14 stili di cerchi in lega con grandezze da 16 a 19" e 10 colori esterni per la carrozzeria. Sul portellone posteriore ora il nome del modello è posto al centro in basso.

Cresce la dotazione di serie

L'Ateca restyling si aggiorna anche nella dotazione di serie, che ora è più completa. Su tutte le versioni ci sono fari full-LED anteriori e posteriori con indicatori di direzione dinamici mentre all'interno il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici.

Al centro della consolle c'è spazio per il nuovo sistema di infotainment che, a seconda della versione scelta, può avere una diagonale di 8,25 o 9,2". Tutti i parametri dell'auto possono essere controllati da remoto tramite smartphone grazie alla connessione internet onboard e non mancano i sistemi di mirroring Android Auto e a CarPlay. Anche i comandi vocali sono stati aggiornati con il sistema che, ora, dovrebbe riuscire a comprendere anche frasi spontanee e meno impostate.

Fotogallery: Seat Ateca restyling (2020)

15 Foto

Solo benzina o diesel: per ora niente ibrido

Per quanto riguarda la gamma motori a benzina, alla base c'è il 1.0 tre cilindri turbo da 110 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale. Salendo si passa direttamente al quattro cilindri da 1.5 litri da 150 CV che, a richiesta, può montare anche un cambio automatico a doppia frizione. Al top della gamma il 2.0 TSI da 190 CV con cambio DSG e trazione integrale.

Per chi fa tanta strada non mancheranno le alternative a gasolio. Il 1.6 TDI è andato in pensione ed è stato sostituito dall'ultimo 2.0 TDI del Gruppo che promette di ridurre emissioni e consumi. Si può avere da 115 CV con cambio manuale o da 150 CV sempre con il manuale o con il DSG, quest'ultimo abbinabile anche alla trazione integrale.