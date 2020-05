Arriva nelle concessionarie italiane la nuova Seat Leon, la compatta spagnola imparentata con la Volkswagen Golf 8 e giunta alla quinta generazione. Una generazione sempre più tecnologica e, per la prima volta nella sua più che ventennale storia, con 5 differenti tipologie di motorizzazione.

La Leon 2020 infatti sarà disponibile, oltre che coi classici benzina e diesel, col sempre più apprezzato metano e 2 livelli di elettrificazione: la mild hybrid e l’ibrida plug-in.

Le motorizzazioni

Una gamma ampia che al lancio conterà unicamente su motori benzina (anche mild hybrid) e diesel, con metano e plug-in in arrivo in un secondo momento.

La Seat Leon a metano conta su 3 serbatoi, per un totale di 17,3 kg di capienza massima e una percorrenza di circa 440 km. Il motore non è più il 1.4 ma il 1.5 turbo benzina da 130 CV, abbinato al cambio manuale a 6 marce.

Per avere invece ancora più potenza bisogna cambiare brand e rivolgersi a Cupra, marchio sportivo di Seat, con la Cupra Leon da 245 CV in versione ibrida plug-in o da 310 CV col solo 2.0 turbo benzina a spingere.

La Seat Leon ibrida plug-in sfrutta invece il solito 1.4 turbo benzina, accoppiato a un piccolo elettrico, per un totale di 204 CV. Le batterie sono agli ioni di litio da 13 kWh e promettono una percorrenza in modalità puramente elettrica di circa 60 km. Il cambio è l'automatico DSG a 6 rapporti.

Seat Leon 2020, quanto costa

Lunga 4,36 metri, larga 1,8, alta 1,45 e con passo di 2,6 la nuova Seat Leon ha un prezzi di listino a partire da 22.200 euro, relativi all’allestimento base Style con il motore meno potente in gamma, vale a dire il 1.0 TSI da 90 CV. Un allestimento che di serie monta Virtual Cockpit, Seat Connect, cerchi in lega da 16”, luci anteriori e posteriori eco LED, climatizzatore automatico, sistema keyless, cruise control e limitatore di velocità, frenata d’emergenza e lane assist.

L’allestimento Business aggiunge navigatore con monitor da 10” e compatibilità con Apple CarPlay, luci full LED con indicatori di direzione dinamici, sensori di parcheggio posteriori, cruise control adattivo, riconoscimento segnaletica stradale e abbaglianti automatici.

Per avere di serie cerchi in lega da 17” bisogna scegliere la Seat Leon in allestimento Xcellence, con in più griglia anteriore cromata, battitacco illuminati, piano di ricarica wireless per smartphone, 2 prese USB di tipo C per i passeggeri posteriori e climatizzatore trizona.

Al top c’è l’allestimento FR, con look maggiormente sportivo, cerchi in lega da 18”, gusci degli specchietti grigi, doppio scarico e selettore delle modalità di guida.

Il listino prezzi della Seat Leon 2020

1.0 TSI 90 CV 1.0 TSI 110 CV 1.5 TSI 130 CV 1.5 eTSI 150 CV 2.0 TDI 115 CV 2.0 TDI 150 CV Style 22.200 22.800 23.450 25.200 27.800 Business 23.850 24.450 25.100 26.850 29.450 Xcellence 25.800 26.450 27.000 29.300 28.200 30.800 FR 25.800 26.450 27.000 29.300 28.200 30.800

Anche station

Come nelle passate generazioni anche la Seat Leon 2020 è disponibile con carrozzeria station wagon, con misure di 4,64 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza, 1,44 di altezza e passo uguale a quota 2,68 metri. Cambiano naturalmente i valori del bagagliaio, con capienza minima di 620 litri. Il prezzo d’attacco è fissato a 22.950, gli allestimenti rimangono uguali, mentre a livello di motorizzazioni la scelta è leggermente ridotta.

Il listino prezzi della Seat Leon Station Wagon 2020

1.0 TSI 90 CV 1.5 TSI 130 CV 1.5 eTSI 150 CV 2.0 TDI 150 CV Style 22.950 24.200 28.550 Business 24.500 25.750 30.100 Xcellence 27.200 27.750 30.050 31.550 FR 27.200 27.750 30.050 31.550

L’offerta lancio

Per il lancio commerciale la nuova Seat Leon è in offerta con prezzo di partenza fissato a 19.500 euro (per la Style da 90 CV) oppure, se si preferisce il noleggio, rate mensili a partire da 179 euro al mese, sempre per la versione base.

La formula di noleggio a lungo termine è disponibile anche per altri allestimenti e motorizzazioni, ad esempio la Seat Leon FR da 90 CV ha una rata da 199 euro al mese (per 35 mesi), mentre per la motorizzazione mild hybrid ha un costo di 219 euro al mese, con anticipo di 5.300 euro, TAN 1,99 %, TAEG 2,91 % e Valore Futuro Garantito di € 13.837,51.

Le concorrenti

La Seat Leon 2020 si va a scontrare con le altre compatte sul mercato, alcune recentemente rinnovate (leggasi Volkswagen Golf 8), altre a listino ormai da tempo o in procinto di andare in pensione con l'arrivo della nuova generazione.