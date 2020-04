Alla presentazione della nuova Volkswagen Golf 8, a fine 2019, la casa tedesca ha annunciato la disponibilità di quattro diversi allestimenti: l'entry level Golf, il Life, lo sportivo R-Line e il top di gamma Style. In pratica le nuove configurazioni prendono il posto delle precedenti versioni della Golf 7 chiamate Trendline, Business, Sport e Highline.

Per ora i listini italiani della nuova Golf accolgono solo le versioni Life e Style, ma a inizio estate si apriranno anche da noi gli ordini per la R-Line che ha appena debuttato in Germania con un prezzo base di 30.195 euro per la 1.5 TSI 130 CV. Ancora non ci sono indicazioni invece sui prezzi italiani.

Inizio estate

Da oggi in Germania, dall'estate in Italia

In attesa di poterla vedere presto anche nelle nostre concessionarie (che riaprono il 4 maggio) possiamo però osservarla virtualmente più da vicino, basandoci sulle informazioni ufficiali e anche su quelle "ufficiose" trapelate sulle pagine Instagram di planetvag (prezzo tedesco compreso).

Fotogallery: Volkswagen Golf 8 R-Line

7 Foto

Difficile invece ipotizzare l'arrivo in Italia della versione base "Golf" che per ora resta solo sul mercato tedesco con un prezzo di partenza di 19.995 euro.

Stile sportivo, quasi da GTI

Come detto la nuova Golf R-Line rappresenta il modello più sportiveggiante della gamma standard, la versione che prende come base la Style, ma vi aggiunge alcuni spunti stilistici delle più potenti versioni GTI, GTD e GTE.

Da fuori le caratteristiche più evidenti di questa R-Line (che sostituisce anche i precedenti pacchetti R-Line) per i paraurti anteriori specifici con una massiccia cornice nera che circonda la presa d'aria inferiore, proprio come le sorelle più sportive.

Anche i cerchi in lega Sebring da 17" aiutano a dare grinta alla Golf 8 R-Line, assieme al diffusore posteriore e ai terminali di scarico grandi e sdoppiati. Sempre planetvag ci ricorda che per la prima volta sarà possibile richiedere come optional la barra luminosa anteriore che solca la mascherina frontale tra i fari.

Le dotazioni speciali della Golf R-Line

Cerchi in lega leggera Sebring da 17" Paraurti specifici Listelli battitacco in nero lucido scintillante Diffusore posteriore Sedili sportivi con appoggiatesta integrati Telaio sportivo Sterzo progressivo Selezione del profilo di guida Padiglione di colore nero Pomello della leva del cambio in alluminio Volante multifunzione con pelle traforata Cuciture decorative e in contrasto specifiche Pedaliera e poggiapiede in acciaio inox spazzolato Interni in tessuto Karoso Soul grigio

Golf 8, i listini italiani

Ricordiamo che al momento la nuova Volkswagen Golf 8 viene venduta in Italia con le motorizzazioni 1.5 TSI a benzina da 130 CV, 1.5 eTSI mild hybrid da 150 CV e le due diesel 2.0 TDI con 115 e 150 CV, solo abbinate agli allestimenti Life e Style I prezzi vanno da un minimo di 27.100 euro a un massimo di 35.750 euro.