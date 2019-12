È arrivato il momento di conoscere i prezzi della nuova Volkswagen Golf anche per l'Italia dove si è appena aperta la prevendita. Ricordiamo che la commercializzazione attesa per marzo 2020. Si tratta di una delle novità più attese del prossimo anno e proprio questo sarà usato per distribuire tutte le versioni, che stavolta, come mai prima d'ora fanno della Golf 8 una delle auto più poliedriche di sempre.

A testimoniarlo ci sono i motori a 3 e 4 cilindri, diesel, benzina e metano, mild hybrid e plug-in, con cambio manuale o automatico, trazione integrale o 2WD e le varie versioni sportive, come la GTD, la GTI (nei vari allestimenti), la R e la TCR che sarà sviluppata per gli impegni sui campi di gara.

Prezzi e motori

All'inizio saranno disponibili 4 motorizzazioni: 2 benzina, 1 ibrido leggero e 1 diesel. Si parte con il 1.0 L TSI EVO da 110 CV abbinato al cambio manuale 6 marce, mentre per 4 cilindri si passa dal 1.5 L TSI EVO Act 130 CV, anch'esso con cambio manuale a 6 marce. I prezzi sono rispettivamente di 25.750 euro e 27.100 euro, entrambe in versione Life.

Il mild hybrid per adesso può contare su un 1.5 L eTSI Evo Act da 150 CV con cambio automatico DSG. Il prezzo è di 30.800 euro.

I diesel per adesso possono contare sul 2.0 L TDI da 115 CV, con cambio manuale e sul 2.0 L TDI da 150 CV, con cambio automatico DSG. In versione Life ci vogliono rispettivamente 29.600 euro e 33.900 euro.

I futuri arrivi

Lato benzina 100% termico vedremo il 1.0 L TSI Evo da 90 CV, con cambio manuale e il 1.5 L TSI Evo Act 150 CV, con cambio manuale.

L'ibrido a 48 V vedrà l'arrivo del 1.0 eTSI Evo da 110 CV, con cambio automatico DSG e il 1.5 L eTSI Evo Act da 130 CV, sempre con DSG.

Anche la flotta del diesel sarà rimpinguata con due motorizzazioni: si tratta del 2.0 L TDI da 115 CV, con DSG e del 2.0 L TDI da 150 CV, con cambio manuale.

Ibrido alla spina e metano

Poco dopo l'estate sarà il momento dell'ibrido plug-in 1.4 L da 204 CV, con cambio automatico DSG e del 1.4 L della versione GTE da 245 CV, sempre con automatico DSG. Il metano potrà nuovamente contare sul 1.5 L TGI 130 CV, con cambio manuale e sullo stesso propulsore con automatico DSG.

I prezzi di Golf 8 al lancio