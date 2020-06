La Seat Leon è sempre stata la cugina più grintosa della Volkswagen Golf e dell’Audi A3 Sportback.

E il carattere di sicuro non manca nemmeno all’ultimo modello di questa spagnola, imparentata con la Golf 8 (ecco la video-prova) e la nuova A3 (ecco com'è vista dal vivo). La carrozzeria, infatti, è un po’ più lunga rispetto alle tedesche per dare spazio a un design molto deciso, sviluppato sulla base della piattaforma MQB più recente del gruppo Volkswagen, che porta con sé anche nuovi motori ibridi. Ma non solo, come vediamo in questo Come Configurarla.

La gamma

Le motorizzazioni disponibili nel listino al momento del lancio partono dal 3 cilindri 1.0 turbo benzina con potenze di 90 CV con cambio manuale a 5 marce e 110 CV con cambio manuale a 6 marce. Si passa poi al 4 cilindri 1.5 da 130 CV o 150 CV con cambio manuale a 6 marce. La variante mild hybrid (in attesa della versione ibrida plug-in) è la 1.5 eTSI da 150 CV con cambio automatico DSG doppia frizione a 7 marce, mentre il 2.0 turbo diesel si può avere con 115 CV e manuale a 6 marce e 150 CV con l’automatico DSG a 7 marce. E l'offerta vale anche per la Leon Sportstourer, cioè la variante con carrozzeria station wagon.

Gli optional

Gli allestimenti della nuova Seat Leon sono quattro: Style, Business, Excellence, FR. Tra gli equipaggiamenti compresi nell’equipaggiamento di serie della versione di serie ci sono cerchi in lega da 16”, Fari EcoLED, climatizzatore automatico monozona, SEAT Virtual Cockpit, chiave Kessy Go, Front e Lane Assist. I due allestimenti più ricchi aggiungono cerchi da 17” o 18”, Climatronic tri-zona, sistema di navigazione Plus con display touch da 10”, illuminazione ambientale a LED, SEAT Full Link wireless, illuminazione posteriore coast-to-coast e SEAT Drive Profile.

A richiesta, scegliendo ad esempio la versione più sportiva FR, si possono aggiungere i fari Full Led con luci dinamiche, l’airbag per le ginocchia, la telecamera di retromarcia, e pacchetti che aggiungono accessori come i sedili riscaldabili elettricamente, il cruise control adattivo, il Traffic Sign Recognition e il Side Assist con Blind spot detection.

Il prezzo finale

Così accessoriata, partendo da 29.300 euro la Leon 1.5 eTSI DSG in allestimento FR arriva a un prezzo finale di 32.670 euro. Come termine di paragone, una Leon Style 2.0 turbo diesel 150 CV DSG 7 marce parte da 27.800 euro e arriva - aggiungendo optional paragonabili alla configurazione della FR ibrida - a 32.650 euro. A titolo di esempio, le formule di acquisto per una 1.5 eTSI prevedono anche un anticipo di 5.300 euro, rate mensili da 219 euro e valore futuro garantito dell’usato (o rata finale) di 13.837 euro.

Leon FR 1.5 eTSI 150 CV DSG 7 marce Mild-Hybrid Leon Style 2.0 TDI 150 CV DSG 7 marce 29.300 €

27.800 € DOTAZIONE DI SERIE Cerchi in lega “Performance Machined” da 18"

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Specchietti esterni riscaldati e richiudibili elettricamente in posizione di parcheggio

Sedili anteriori regolabili manualmente in altezza

Specchietti esterni in colore carrozzeria riscaldati e regolabili elettricamente

Doppio terminale di scarico visibile

ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)

ESP (Controllo elettronico della stabilità)

Sistema di navigazione Plus da 10" (Display touch 10˝ a colori/6 altoparlanti/MP3-WMA/Connettività USB tipoC/Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono/ controllo vocale/ Navigatore/ Cartografia Europa su SD card)

SEAT Virtual Cockpit

SEAT Full Link wireless (con Apple®CarPlay®)

XDS (Sistema Differenziale ElettronicoI)

Tyre fit

Sistema E-Call (chiamata di emergenza)

Avvisatore acustico mancato allacciamento cintura di sicurezza

Sistema di rilevamento stanchezza

Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti

SEAT Drive Profile

Convenience Pack (funzione automatica coming & leaving home, specchietto interno antiabbagliamento, sensore luci e pioggia)

Fari anteriori EcoLED (100% LED)

Lane Assist

6 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina)

Sistema di controllo della pressione pneumatici

Kessy Go (Sistema avviamento senza chiave)

2 USB tipo C aggiuntive nella fila posteriore

Cielo abitacolo nero

Sensori di parcheggio posteriori

Sedili posteriori abbattibili e ripiegabili 1/3 e 2/3

Freno di stazionamento elettrico

Regolazione lombare sedili anteriori

Climatizzatore automatico mono zona

Fari posteriori Full LED con illuminazione Coast-to-coast

Limitatore di velocità e Cruise Control

Bracciolo anteriore con portaoggetti integrato

Sedili anteriori sportivi in tessuto e similpelle design FR

Sistema ancoraggio ISOFIX x2 (i-Size) + Top Tether x2 nei sedili posteriori

Volante multifunzionale sportivo in pelle

Climatronic tri-zona con sistema Air-care

Vetri posteriori oscurati

Illuminazione ambientale a LED Smart Wraparound (cruscotto e portiere anteriori) DOTAZIONE DI SERIE Cerchi in lega “Urban” da 16˝

Specchietti esterni in colore carrozzeria riscaldati e regolabili elettricamente

Maniglie in colore carrozzeria

Sedili anteriori regolabili manualmente in altezza

ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)

Media System Colour (Display touch 8,25˝ a colori/6 altoparlanti/MP3-WMA/Connettività USB tipo C/Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono)

SEAT Virtual Cockpit

XDS (Sistema Differenziale ElettronicoI)

Tyre fit

Sistema E-Call (chiamata di emergenza)

Avvisatore acustico mancato allacciamento cintura di sicurezza

Sistema di rilevamento stanchezza

Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti

Fari anteriori EcoLED (100% LED)

Lane Assist

6 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina)

Sistema di controllo della pressione pneumatici

Kessy Go (Sistema avviamento senza chiave)

Freno di stazionamento elettrico

Illuminazione interna a LED (luci di lettura anteriori e posteriori, luci ambiente, illuminazione vano piedi / portabagagli / cassetto porta oggetti)

Climatizzatore automatico mono zona

Limitatore di velocità e Cruise Control

Sistema ancoraggio ISOFIX x2 (i-Size) + Top Tether x2 nei sedili posteriori

Volante multifunzionale sportivo in pelle OPTIONAL Vernice metallizzata

Safe & Drive Pack

Winter Pack

Cornice finestrini in colore nero lucido

SEAT Full LED

Airbag alle ginocchia

Videocamera posteriore

Kessy Advanced

Ruotino di scorta da 18" OPTIONAL Vernice metallizzata

Cerchi in lega “Dynamic” da 17˝

Design Pack

Convenience Pack

Sistema di navigazione

SEAT CONNECT - Safety&Service

SEAT CONNECT - Media&Internet

Cromature finestrini

Specchietti esterni riscaldati e richiudibili elettricamente in posizione di parcheggio

SEAT Full LED

Airbag alle ginocchia

Videocamera posteriore

Kessy Advanced

Sensori di parcheggio posteriori

Vetri posteriori oscurati

Illuminazione vano piedi e cassetto porta oggetti

Ruotino di scorta da 18˝ 32.670 € 32.650 €

Le alternative

La grinta espressa dalla Leon esteticamente caratterizza anche il comportamento su strada, per la taratura delle sospensioni e della risposta dello sterzo che la distinguono dalle cugine Volkswagen e Audi. Per questo motivo, tra le concorrenti da tenere in considerazione per valutare la nuova Leon c’è la Ford Focus, anche lei tradizionalmente legata a un comportamento dinamico superiore alla media della categoria. Stesso discorso per la Honda Civic, che nella sua ultima generazione ha mantenuto fede a un’impostazione che valorizza il piacere di guida.