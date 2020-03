La Formentor è il modello di svolta per la giovane marca Cupra. Già, perché nonostante la Ateca più estrema porti già il nome della Casa sportiva spagnola, resta una rielaborazione del già conosciuto modello Seat.

La nuova Formentor, quindi, è la prima auto di Cupra che non abbia un corrispettivo nella gamma Seat ed è attesa nelle concessionarie nell'ultimo trimestre del 2020.

SUV, hatchback e coupé

Il marchio nasce con l'idea di unire le prestazioni con il quotidiano, che fra le altre cose significa comodità, spazio e dimensioni contenute: la Cupra Formentor quindi cerca di unire il comfort di un SUV con la compattezza di una hatchback coupé. Misura 4,45 metri in lunghezza - di cui 2.68 m di passo - e 1.83 m in larghezza che, assieme a un'altezza di 1.51m, garantiscono spazio ai passeggeri e 450 litri di bagagliaio.

Le radici affondate in Seat si vedono soprattutto nel design dei gruppi ottici anteriori e posteriori, che riprendono quelli della Tarraco e della nuova Leon. Al contempo però molti dettagli come i blister laterali le donano un carattere più sportivo. Dietro, il faro "coast-to-coast" rende la linea massiccia e affilata, assieme al diffusore e ai quattro scarichi.

Di profilo, si nota una discesa molto inclinata del tetto che offre alla Formentor un design posteriore più slanciato. Spiccano poi i cerchi da 19" - sempre di serie, disponibili anche color rame - che nascondo freni Brembo da 18". Variegata anche la possibilità di personalizzazione, non solo grazie alle tonalità della verniciatura ma anche per il bicolore.

Interni minimal e digitali

Dettagli in rame, inserti in alluminio nero spazzolato e design moderno sono le tre caratteristiche principali dell'interno, che si rifà a quello visto sulla nuova Cupra Leon: anche la Formentor è munita di linea luminosa su plancia e portiere anteriori che, al di là del fattore estetico, assistono il guidatore per quanto riguarda i punti ciechi.

La prima cosa che salta all'occhio è la ridottissima presenza di tasti fisici. Lo schermo dell'infotainment da 12", che sembra sospeso in posizione rialzata, garantisce la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto grazie al sistema Full Link. Con la scheda SIM integrata, poi, si può accedere ai servizi online, alla lettura dei dati dell'auto e anche il controllo del climatizzatore da remoto.

A scuola di Leon per l'abitacolo

Davanti al posto guida è presente il virtual cockpit da 10,25", con una nuova interfaccia grafica rispetto al passato. Ripresa dalla Leon c'è anche la mancanza del pomello del cambio, sostituito dal sistema "shift-by-wire": ogni comando del conducente quindi viene trasmesso elettronicamente e non attraverso organi meccanici. I sedili, in pelle di colore nero e Petrol Blue, sono avvolgenti e abbassano la seduta per un miglior coinvolgimento di guida.

Ultimi ma non per importanza, i sistemi di assistenza alla guida: grazie all'unione delle ultime tecnologie quali il controllo corsia, la frenata di emergenza automatica e il cruise control adattivo la Formentor permette una guida autonoma di livello 2, che può anche - se lo ritiene sicuro - effettuare da sola i sorpassi: al conducente basta azionare la freccia.

Fra presente e futuro sotto il cofano

Stare al passo coi tempi significa sapersi adattare diventando anche "eco-friendly", senza rinunciare al caratteristico tratto sportivo del marchio. Per questo le motorizzazioni della Formentor diventano due: il tradizionale 2.0 TSI turbo benzina 4 cilindri e l'elettrificato 1.4 TSI ibrido plug-in.

Il primo aumenta di 10 CV la potenza disponibile sulla Cupra Ateca, arrivando a un totale di 310 CV, mentre la coppia tocca quota 400 Nm. Il tutto viene gestito dalla trazione integrale 4Drive, che gestisce autonomamente la potenza fornita a ciascuna ruota quando è necessario.

Il 1.4 TSI, invece, sviluppa 150 CV nella sola porte endotermica. Questa però viene assistita dal motore elettrico, grazie al quale la potenza totale sale fino a 245 CV. La coppia rimane pari al 2.0 TSI, ovvero 400 Nm, mentre l'autonomia in modalità zero emissioni è di circa 50 km.

In breve

Nome Cupra Formentor Gamma motori - 4 cilindri 2.0 TSI turbo benzina 310 CV (400 Nm) - 4 cilindri 1.4 TSI ibrido plug-in 245 CV (400 Nm) Misure Lunghezza: 4.450 mm Larghezza: 1.839 mm Altezza: 1.511 mm Quando arriva Secondo trimestre del 2020