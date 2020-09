Sarà nelle concessionarie a partire da gennaio 2021, ma diventerà ordinabile a breve la Peugeot 3008 restyling, versione aggiornata del fortunato SUV compatto francese. Un restyling di metà carriera che comprende design esterno rivisitato e ancora più tecnologia, con prezzi che partono da 29.000 euro.

Prezzo d’attacco riferito alla 3008 mossa dal 1.2 PureTech da 130 CV e cambio manuale, mentre il diesel parte da 31.000 col 1.5 BlueHDi da 130 CV. A rinnovarsi sono naturalmente anche le versioni ibride plug-in: 44.680 euro per la versione da 225 CV e 2 ruote motrici, 50.180 per la Hybrid4 da 300 CV e trazione integrale.

Cosa c’è

La Peugeot 3008 restyling sarà disponibile in 4 allestimenti principali, ai quali si aggiungono 3 pack. La 3008 Active di serie offre frenata d’emergenza, lane departure warning, riconoscimento segnaletica stradale, sistema keyless per avviare e spegnere l’auto, cruise control, cerchi in lega da 17”, strumentazione digitale da 12,3” e monitor touch da 8”.

L’Active Pack aggiunge sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore, Apple CarPlay e Android Auto e sedili posteriori con vano per sci.

Salendo di allestimenti c’è la Peugeot 3008 Business, con sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore, touchscreen da 10” con Android Auto ed Apple CarPlay e sedile posteriore ad abbattimento rapido e con vano portasci.

Sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore, driver attention alert, active lane departure e active blind corner assist fanno invece parte della dotazione di serie dell’allestimento Allure. In aggiunta ci sono cristalli posteriori oscurati, cerchi in lega da 18” e regolazione lombare per il sedile di guida.

Si può anche avere l’Allure Pack, con sistema keyless anche per apertura e chiusura portiere, illuminazione interna blu e barre al tetto in alluminio.

Stessi contenuti della Peugeot 3008 in allestimento GT, con in più 2 prese USB posteriori, interni con inserti in Alcantara, proiettori full LED con funzione di illuminazione interno curva e cruise control adattivo.

Il GT Pack prevede cerchi da 19”, portellone ad apertura elettrica, telecamera a 360°, park assist e sedile di guida a regolazione elettrica.

Peugeot 3008 restyling: i prezzi