La Peugeot 3008 restyling, uno dei SUV più venduti anche in Italia, è appena stato presentato ufficialmente e inattesa di vederla in concessionaria e su strada (da gennaio 2021) possiamo iniziare a confrontarla con la 3008 ancora a listino.

A un primo sguardo quello che cambia di più sembra essere lo stile del frontale e della mascherina tridimensionale, ma le novità non sono solo nei dettagli.

Volto nuovo

La fisionomia e la silhouette del crossover non cambiano ma già nel frontale Peugeot ha apportato più di una modifica. Iniziando con i proiettori, che ricordano quelle della nuova 508 soprattutto nelle luci a LED a "dente di tigre".

Inoltre, 3008 ora ha un nuovo paraurti con grandi prese d'aria laterali e una nuova griglia ad effetto dinamico che forma delle strisce appena sotto i gruppi ottici.

L'opzione "Black Pack"

La gamma allestimenti è stata semplificata ed è strutturata su tre livelli di allestimento, Active, Allure e GT, ognuno dei quali può essere personalizzato attraverso opzioni.

Per le varianti dal piglio sportivo GT e GT Line, Peugeot introduce anche uno nuovo pacchetto di caratterizzazione estetica "Black Pack". Ecco l'elenco degli elementi specifici che lo compongono:

Griglia rifinita in cromo opaco

Monogrammi 3008/GT/ Peugeot in nero satinato

Fascioni in nero lucido

Finiture parafanghi anteriori in nero lucido

Barre al tetto in nero satinato

Cielo in nero lucido

Spoiler in nero lucido

Fascia paraurti posteriore in nero lucido

Profilo inferiore in gomma nera

Sottoporta neri

Cerchi "Washington Black Pack" da 19"

Dietro cambia le luci

Al posteriore, come di consueto per i restyling leggeri, è cambiata quasi solo la fanaleria a effetto tridimensionale con gusci fumé. Oltre al già citato "Black Pack" saranno però disponibili anche due nuovi colori per la carrozzeria.

Le migliorie nell'abitacolo

Anche dentro, all'apparenza, è cambiato poco, mentre in realtà i progressi ci sono e riguardano l'interfaccia, con il sistema multimediale dotato di uno schermo centrale che è cresciuto da 8 a 10 pollici e un cruscotto digitale a più alta risoluzione grazie a un pannello di migliore qualità.

Più sicurezza attiva

I dispositivi di sicurezza attiva e ausilio alla guida sono stati arricchiti introducendo funzioni finora riservate alla 508 come il sistema di visione notturna, che si aggiunge al mantenimento della corsia, al riconoscimento dei segnali stradali, ecc.

Prodotta a Sochaux, la nuova Peugeot 3008 arriverà nelle concessionarie alla fine dell'anno e su strada all'inizio del 2021.