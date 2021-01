Il 2021 è l'anno della vera svolta elettrica per Mercedes. Nei prossimi 11 mesi la famiglia EQ si allargherà in modo deciso, trasformandosi in una vera e propria "gamma nella gamma" che abbraccerà dalle compatte alle ammiraglie senza trascurare le varianti sportive siglate Mercedes-AMG e ancora qualcos'altro di davvero speciale

Non solo elettriche però: la Stella non dimentica i suoi capisaldi, e lancerà anche le nuove generazioni di alcuni modelli classici e diverse varianti ad alte prestazioni, completando il menù con qualche restyling di metà carriera.

Per tutte le novità auto 2021 potete invece guardare il nostro calendario completo.

Mercedes Classe S

Vista, sviscerata e provata, l'ammiraglia di settima generazione attende ora soltanto di presentarsi in concessionaria. Il suo ruolo di pioniera in campo tecnologico è stato onorato anche stavolta, con una lunga serie di soluzioni d'avanguardia e novità assolute. Non manca nemmeno la variante super-lusso marchiata Mercedes-Maybach 650, in vendita più avanti.

Sul piano dei motori, tutti a 6 cilindri, ci sono 2 benzina siglati 450 e 500 e dotati di sistema mild-hybrid EQ-Boost con booster elettrico da 16 kW, e altrettanti Diesel, 350 d e 400 d, tutti con cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale 4Matic. Soltanto la 350 d è disponibile anche a sola trazione posteriore.

La scheda

Nome Mercedes Classe S Carrozzeria Berlina Motori Benzina ibrido mild hybrid - Diesel Data arrivo In vendita Prezzi da 107.644 euro

Mercedes EQA

Inizialmente si pensava avrebbe avuto una classica carrozzeria da compatta 2 volumi, per poi scoprire che la Mercedes EQA è in realtà un SUV compatto, di fatto una variante a batteria della GLA, lunga poco meno di 4,5 metri e con passo di 2,72.

La versione lancio è la 250, con motore anteriore da 190 CV (140 kW) e un'autonomia dichiarata di 426 km. La batteria da 66,5 kWh si ricarica in circa 6 ore con impianto da 11 kW oppure in 30' (fino all'80%) con impianto ad alta potenza in corrente continua. Più avanti arriveranno varianti a doppio motore e con batterie più grandi per autonomia non inferiore ai 500 km.

La scheda

Nome EQA Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data arrivo Primavera 2021 Prezzo Circa 50.000 euro

Mercedes EQB

L'offerta di modelli compatti a batteria di Mercedes si allargherà prendendo esempio dai modelli con motore endotermico, e pochi mesi dopo la EQA si attende la presentazione della EQB, leggermente più grande e con una maggiore attitudine al fuoristrada, che prende le mosse dalla GLB, come mostrano le foto spia.

Sulla meccanica si sa ancora pochissimo, probabile che alla base ci sia la stessa versione 250 appena svelata per la EQA, con 190 CV (140 kW) di potenza e batteria da 66,5 kWh e oltre 400 km di autonomia, ma anche qui è atteso un modello di prestazioni superiori, 200 kW di potenza e e 500 km di autonomia. La presentazione dovrebbe avvenire in estate con lancio qualche mese più tardi.

La scheda

Nome Mercedes EQB Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Agosto 2021 (presentazione) - Ottobre 2021 (lancio) Prezzi N.d.

Mercedes Classe C

Un anno dopo la S, puntale arriva la nuova Classe C che come in precedenza si ispira moltissimo all'ammiraglia anche nell'abitacolo e nel design dei fari e della coda. Le prime foto spia mostrano la Station Wagon che dovrebbe debuttare insieme alla berlina.

La berlina media non avrà naturalmente l'immenso Hyperscreen, per ora riservato alle elettriche alto di gamma, ma una versione aggiornata dell'MBUX. Quanto ai motori, aumenteranno le offerte elettrificate mild-hybrid EQ-Boost e plug-in EQ-Power, affiancate da classiche unità benzina e gasolio.

La scheda

Nome Mercedes Classe C Carrozzeria Berlina e Station Wagon Motori Benzina e Diesel mild-hybrid e plug-in Data di arrivo Settembre (presentazione) Prezzo N.d.

Mercedes CLS restyling

La Coupé a 4 porte sarà rinfrescata, come di consueto, allo scadere del terzo anno di presenza sul mercato. Nel suo caso però, le modifiche estetiche dovrebbero essere minime sia nella parte frontale sia nella caratteristica coda, con fanali sviluppati in larghezza, seguendo lo stile delle nuove Classe E e Classe S.

Qualche novità in più dovrebbe vedersi all'interno col sistema MBUX aggiornato e probabilmente un volante con comandi a sfioramento. Quanto ai motori, già in parte elettrificati, potremmo assistere al debutto di una versione ibrida plug-in.

La scheda

Nome Mercedes CLS Carrozzeria Coupé a 4 porte Motori Benzina e Diesel, mild-hybrid (plug-in?) Data di arrivo Settembre Prezzo da 80.000 euro

Mercedes-AMG S 63

La nuova Classe S rinuncerà ai modelli coupé e cabriolet, ma non alle alte prestazioni: la prossima Mercedes-AMG S 63 dovrebbe però avere un'evoluzione ibrida, affiancando al potente V8 biturbo da 4 litri un modulo elettrico, forse addirittura plug-in, per offrire più potenza complessiva ma anche emissioni più contenute.

Si parla di una potenza massima elevata dagli attuali 612 CV a circa 700, e non è da escludersi che più avanti possa arrivare qualcosa di ancora più spinto.

La scheda

Nome Mercedes-AMG S 63 Carrozzeria Berlina Motore Benzina plug-in Data di arrivo Ottobre 2021 Prezzo N.d

Mercedes EQS

Dopo le compatte EQA ed EQB, il 2021 vedrà anche l'arrivo dell'ammiraglia elettrica EQS, già protagonista di numerose anteprime tra cui una dedicata alla nuova interfaccia digitale di bordo battezzata Hyperscreen e un avanzato sistema di filtraggio dell'aria.

La EQS avrà un'autonomia di 700 km grazie alla batteria da 100 kWh e una potenza di circa 470 CV (345 kW), che la metterà in competizione con la nuova Tesla Model S e la futura BMW i7.

La scheda

Nome Mercedes EQS Carrozzeria Berlina Motore Elettrico Data di arrivo Ottobre 2021 (presentazione) Prezzo N.d.

Mercedes-AMG EQS

Se la EQS si prepara a dare battaglia alle grandi berline elettriche di Tesla e BMW, con il modello ad alte prestazioni nel mirino ci sono nientemeno che Audi e-tron GT e Porsche Taycan.

Per affrontarle a dovere, metterà in campo un powertrain a due motori con potenza complessiva di 600 CV (447 kW).

La scheda

Nome Mercedes-AMG EQS Carrozzeria Berlina Motori Elettrici Data di arrivo Ottobre 2021 Prezzo N.d.

Mercedes-AMG GT Coupé 4 restyling e 73 S

La quattro porte sportiva marchiata AMG e presentata nel 2018 sta per essere rinfrescata nel look e soprattutto nell'offerta: il restyling dovrebbe essere concentrato nella parte bassa, con modifiche ai paraurti, e negli interni, con aggiornamenti del sistema multimediale.

Le novità maggiori però si attendono sotto il cofano, dove a quanto pare arriverà una nuova gamma di motori elettrificati. Prepariamoci dunque a vedere delle 63e e 63e S più potenti ma anche meno assetate grazie al modulo ibrido, e un nuovo modello di punta chiamato 73e che dovrebbe sfondare il muro degli 800 CV e accelerare da 0 a 100 in meno di 3 secondi.

La scheda

Nome Mercedes-AMG GT Coupé 4 Carrozzeria Coupè a 4 porte Motori Benzina mild-hybrid/plug-in Data di arrivo Ottobre Prezzo N.d.

Mercedes-AMG One

Una supercar con cuore da F1: la AMG One avrebbe dovuto essere già in commercio, ma le prestazioni superlative hanno richiesto uno sviluppo più complesso e la pandemia di Covid-19 ha fatto il resto, rallentando ancora i programmi.

La AMG One monta un 1.6 sovralimentato prelevato direttamente dalla F1 e abbinato ad un sistema ibrido con 4 motori elettrici per una potenza di picco di 1.000 CV e prestazioni talmente esagerate da richiedere una manutenzione continua e un check completo ogni 40.000 km.

La scheda

Nome Mercedes-AMG One Carrozzeria Coupé Motori benzina/elettrici Data di arrivo Fine 2021 Prezzo N.d

Mercedes-AMG SL

La Mercedes SL è un modello storico, discendente della "Ali di gabbiano", e sta per tornare in una veste particolarmente atletica: forme compatte e levigate, impostazione un po' meno da passeggio e un po' più orientata alle prestazioni, e soprattutto il ritorno al tettuccio in tessuto che dopo due generazioni sostituisce quello in cristallo e metallo introdotto con la R230.

La nuova SL potrebbe debuttare direttamente nella versione AMG, con alla base la 63 equipaggiata col classico V8, non si sa se classico o accompagnato da un modulo ibrido come sulla Classe S. In un secondo mento potrebbe poi montare l'ibrido plug-in della GT Coupé 4 73e, capace di oltre 800 CV.

La scheda

Nome Mercedes-AMG SL Carrozzeria Roadster Motore benzina - ibrido plug-in Data di arrivo Dicembre 2021 Prezzo N.d

Mercedes EQS SUV

La data più probabile di arrivo sul mercato è la primavera del 2022, ma la variante a "a ruote alte" della EQS dovrebbe essere l'ultimo fuoco dell'anno per Mercedes e mostrarsi per dicembre. Non avrà le forme monolitiche della GLS, ma un profilo più slanciato anche se con dimensioni comunque importanti.

Nessuna notizia sull'offerta prestazionali, come SUV si presume che proponga powertrain a doppio motore e trazione integrale sin dalla base, e un'autonomia analoga a quella della EQS, quindi non meno di 600 km.

La scheda