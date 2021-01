Coupé o berlina? Per anni gli indecisi hanno dovuto scegliere tra più sportività o maggiore comodità, ma ultimamente chi preferisce dare "un colpo al cerchio e uno alla botte" ha una scelta molto ampia tra modelli e versioni che in passato non esistevano affatto.

Le coupé a 4 porte sono contraddistinte da una linea molto filante e un posteriore spiovente, un lunotto molto inclinato e un padiglione che si abbassa di netto in corrispondenza dei posti dietro (che restano 3 o in alcuni casi, 2), proprio una coupé, ma con due porte in più. In questo modo l'accesso posteriore è facilita, ma l'anima sportiva rimane molto spiccata.

La prima aveva la Stella

L'espressione "Coupé a 4 porte" è stata usata qualche volta per definire berline dalla linea particolarmente filante e dinamica, come nel caso della prima Volvo S60, ma mai in modo ufficiale. Almeno fino al Salone di Ginevra del 2003, che ha tenuto a battesimo la prima generazione di Mercedes CLS, un modello completamente inedito che si posizionava proprio a metà strada tra la Classe E e la CLK.

La concorrenza si è fatta attendere un po', ma poi è esplosa: BMW ha risposto inserendo nella gamma della Serie 6 il modello chiamato Gran Coupé, caratterizzato appunto dall'aggiunta delle porte posteriori, replicando poi l'esperimento con la Serie 4 Gran Coupé e più di recente, anche con la rediviva Serie 8 e con la compatta Serie 2. Quest'ultima è la risposta diretta alla Mercedes CLA, lanciata da Mercedes nel 2013.

Un anno prima Volkswagen ha proposto con lo stesso principio la Passat CC, modello derivato dalla popolare media, ma con una linea assai personale, la cui sigla era l'acronimo di "Coupé Comfort", piuttosto veritiero visto che si distingueva più per l'insonorizzazione e la qualità di vita a bordo che non per il dinamismo puro. Successivamente ribattezzata semplicemente CC, oggi è stata sostituita dalla Arteon.

Discorso leggermente diverso per Audi, che ha cercato di distinguersi proponendo le A5 e A7 Sportback, della filosofia siile ma dotate di una sorta di mezzo portellone che incorpora il lunotto e rende quindi il carico un po' più agevole. Medesima soluzione per la Mercedes-AMG GT Coupé 4.

Il compromesso

La coupé a 4 porte è una vera e propria via di mezzo, ma con qualche rinuncia. Più lunga di una coupé normale e dunque anche più pesante, questa variante porta in dote una linea del tetto che costringe comunque ad abbassarsi per accomodarsi dietro, dove lo spazio per la testa è ovviamente più limitato che su una berlina di dimensioni analoghe, come del resto il vano di carico.

Le prestazioni sono però leggermente migliori rispetto a una classica 4 porte, per via di un'impostazione sportiva, una linea più bassa e sospensioni dalla messa a pinto specifica.

Modello BMW 440i Coupé xDrive Sport BMW 440i Gran Coupé xDrive Sport BMW 340i xDrive Sport Mercedes E Coupé 400 d 4Matic Premium Mercedes CLS 400 d 4Matic Premium Mercedes E 400 d 4Matic Premium Lunghezza 464 cm 464 cm 463 cm 483 cm 500 cm 492 cm Passo 281 cm 281 cm 281 cm 287 cm 294 cm 294 cm Bagagliaio 445 litri 480 litri 480 litri 425 litri 490 litri 540 litri Peso 1.700 kg 1.615 kg 1.690 kg 1.925 kg 1.935 kg 1.980 kg Velocità 250 km/h 250 km/h 250 km/h 250 km/h 250 km/h 250 km/h Acc. 0-100 km/h 4,9 secondi 5 secondi 4,9 secondi 7 secondi 5 secondi 4,9 secondi Consumo 7 l/100 km 7,8 l/100 km 7,7 l/100 km 5,6 l/100 km 5,7 l/100 km 5,7 l/100 km Prezzo 62.550 euro 66.350 euro 59.550 euro 74.830 euro 96.240 euro 75.180 euro

I pregi

Immagine sportiva, ma elegante

Accessibilità posteriore migliore di una coupé

Buon compromesso tra comfort e dinamismo

I difetti