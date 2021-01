Sono tantissime le novità in arrivo nel 2021 targate BMW. La Casa di Monaco di Baviera si appresta infatti ad affrontare l'anno col lancio di numerosi modelli, tra cui spiccano le rinnovate sportive M3 e M4 e molti inediti come il SUV coupé X8 e ben tre nuove auto elettriche: i SUV iX3 e iX e la berlina i4.

Ecco la lista dei modelli della Casa dell’Elica che faranno il loro debutto sul mercato 2021 in ordine di uscita:

BMW M3 – M3 Competition

Per gli appassionati di vetture sportive febbraio è il mese del debutto sul mercato della BMW M3, la versione high performance dell'attuale Serie 3, lanciata nel 2019 con il codice progetto G20. La berlina super sportiva è equipaggiata con il classico 6 cilindri in linea M TwinPower Turbo in grado di erogare 480 CV e 550 Nm di coppia massima.

Questi salgono a 510 CV e 650 Nm nella versione Competition che debutterà nell’estate 2021 e che introduce per la prima volta la trazione integrale M xDrive anche su questo modello.

La scheda

Nome BMW M3 - M3 Competition Carrozzeria Berlina Motori Benzina 480-510 CV Data arrivo Febbraio 2021 - Estate 2021 Prezzi 95.900 - 100.400 euro

BMW M4 – M4 Competition

Le stesse date di lancio della M3 vedranno il debutto delle versione "high performance" della Serie 4, sempre spinta dal 6 cilindri in linea sovralimentato di 3 litri.

Analoghi anche i dati: 480 CV, trazione posteriore e cambio manuale per la M4 e 510 CV, trazione posteriore o integrale e cambio automatico per la M4 Competition. La prima scatta da 0-100 km/h in 4,2 secondi mentre la seconda lo fa in 3,9 secondi.

La scheda

Nome BMW M4 - M4 Competition Carrozzeria Coupé Motori Benzina 480 - 510 CV Data arrivo Febbraio 2021 - Estate 2021 Prezzi 96.500 - 101.000 euro

BMW Serie 4 Gran Coupé

A febbraio la gamma della BMW Serie 4 si amplierà con l’arrivo della versione Gran Coupé. La rinnovata coupé a 4 porte, proposta tanto amata dai costruttori tedeschi, prenderà in prestito le motorizzazioni della sorella coupé a 2 porte con alimentazioni benzina, Diesel e mild hybrid.

Non sono invece previste né una versione ibrida plug-in, con batteria ricaricabile alla spina, né una variante sportiva della divisione M GmbH.

La scheda

Nome BMW Serie 4 Gran Coupé Carrozzeria Coupé Motori Benzina - Diesel - Mild hybrid Data arrivo Febbraio 2021 Prezzi n.d.

BMW Serie 4 Cabrio

Per gli amanti delle auto con tetto in tela ripiegabile ecco che a maggio arriverà la nuova BMW Serie 4 Cabrio che riproporrà le linee della sorella a carrozzeria tradizionale tra cui il grande doppio rene anteriore. La differenza principale sta appunto nella sostituzione del tetto con una capote in tela.

Per quanto riguarda i motori, la Serie 4 Cabrio monterà gli stessi della Coupé con potenze comprese tra i 184 e i 374 CV della M440i xDrive con tecnologia mild hybrid a 48 V. I clienti potranno scegliere inoltre il tipo di trazione, posteriore o integrale xDrive in base alla motorizzazione. Il prezzo partirà da 59.250 euro per la versione 420i Sport da 184 CV.

La scheda

Nome BMW Serie 4 Cabrio Carrozzeria Cabrio Motori Benzina - Diesel - Mild hybrid Data arrivo Maggio 2021 Prezzi 59.250 euro

BMW M5 CS

Oltre alla versione Competition, la gamma della Serie 5 si arricchirà anche della sportivissima CS basata sulla BMW M5. Grazie ai 635 CV erogati dal 4,4 litri V8, questo modello è il più potente mai realizzato dalla divisione motorsport M GmbH.

Rispetto alla Competition, la CS pesa circa 70 kg in meno ed è in grado di scattare da 0-100 km/h in 3 decimi in meno, appena 3 secondi netti. La velocità, invece, è limitata elettronicamente a 305 km/h. Il lancio è previsto per la primavera mentre il prezzo comunicato per ora per il mercato francese è di 199.900 euro.

La scheda

Nome BMW M5 CS Carrozzeria Berlina Motori Benzina 635 CV Data arrivo Primavera 2021 Prezzi 199.900 euro (Francia)

BMW iX3

In un mercato sempre più popolato da modelli a batteria, BMW si prepara a lanciare la iX3, i lsuo primo SUV 100% elettrico che si differenzia dalle proposte ad alimentazione tradizionale per alcuni dettagli estetici come le finiture in blu elettrico, i cerchi aerodinamici e la calandra chiusa.

Il powertrain è composto da un motore elettrico da 210 kW (286 CV) di potenza e 400 Nm di coppia, posizionato sull’asse posteriore, alimentato da una batteria da 80 kWh, di cui 74 effettivi. L’autonomia secondo il ciclo WLTP è di 460 km con un pieno di energia elettrica. Il prezzo di partenza è di 69.900 euro.

La scheda

Nome BMW iX3 Carrozzeria SUV Motori Elettrico Data arrivo Giugno 2021 Prezzi 69.900 euro

BMW i4 – i4 M

A luglio sarà il turno della berlina i4, la versione 100% elettrica della Serie 3 di cui sono trapelate le prime foto spia nella primavera del 2020. Nonostante sia apparsa molto camuffata e con interni non ancora svelati ufficialmente, la i4 dovrebbe essere la prima vettura elettrica della Casa dell’Elica ad essere dotata della nuova griglia anteriore con il doppio rene stilizzato.

Successivamente, a dicembre 2021, sarà il momento della versione sportiva i4 M che dovrebbe essere equipaggiata con due motori elettrici, uno per ciascun asse, dalla potenza complessiva di 530 CV e la trazione integrale on demand. L’alimentazione è fornita da una batteria agli ioni di litio da 80 kWh per un’autonomia massima di circa 600 km.

La scheda

Nome BMW i4 - i4M Carrozzeria Berlina Motori Elettrico Data arrivo Luglio 2021 Prezzi n.d.

BMW X2 restyling

In estate sarà anche il momento del restyling di metà carriera anche per BMW X2. Il crossover-coupé della Casa bavarese, a poco più di 3 anni dal lancio, si aggiornerà nei contenuti tecnologici accompagnandoli con piccoli ritocchi estetici tra cui una griglia anteriore di dimensioni maggiori e un nuovo disegno dei gruppi ottici.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le motorizzazioni che continueranno a includere anche la versione ibrida plug-in da 220 CV e 385 Nm di coppia massima. La batteria agli ioni di litio da 10 kWh consente di percorrere fino a 57 km in modalità 100% elettrica.

La scheda

Nome BMW X2 Carrozzeria SUV compatto coupé Motori Benzina - Diesel - Mild hybrid Data arrivo Agosto 2021 Prezzi n.d.

BMW Serie 2 Active Tourer

La monovolume compatta lanciata da BMW nel 2014 si riproporrà in una veste completamente rinnovata a settembre con la seconda generazione. Rispetto al modello precedente, questa nuova Serie 2 Active Tourer sviluppata sulla sulla piattaforma UKL1 crescerà nelle dimensioni e si aggiornerà a livello estetico con nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori e una nuova griglia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la BMW Serie 2 Active Tourer non dovrebbe presentare grandi novità confermando la possibilità di scegliere tra le alimentazioni benzina, Diesel e ibrida plug-in.

La scheda

Nome BMW Serie 2 Active Tourer Carrozzeria Monovolume Motori Benzina - Diesel - Ibrida plug-in Data arrivo Settembre 2021 Prezzi n.d.

BMW X3

A proposito di restyling, a settembre sarà presentato anche quello di uno dei SUV più apprezzati nel mercato delle vetture premium a “ruote alte”. Stiamo parlando della BMW X3 che è pronta ad allinearsi anche stilisticamente ai modelli più recenti in gamma. Il rinnovamento porta infatti con sé un nuovo disegno dei gruppi ottici, una nuova griglia dal design più massiccio e l’ultima versione del sistema di infotainment con Apple Car Key e aggiornamenti OTA.

Per il momento non è trapelata nessuna indiscrezione per quanto riguarda le motorizzazioni che dovrebbero comprendere versioni a benzina ed elettrificate comprendenti mild hybrid a 48 V e plug-in hybrid.

La scheda

Nome BMW X3 Carrozzeria SUV Motori Benzina - Mild hybrid - Ibrida plug-in Data arrivo Settembre 2021 Prezzi n.d.

BMW X8

Dopo l'arrivo della imponente X7 era difficile pensare che ci fosse spazio per un ulteriore modello ancora più grande, ma dalle parti di Monaco non sembrano esserci limiti. A fine anno vedremo infatti X8, un SUV-coupé dalle dimensioni mastodontiche realizzato sulla base di X7, che completerà la famiglia.

Dalle foto spia catturate durante i test, il nuovo modello della Casa dell’Elica sembrerebbe dover portare al debutto un design ricco di elementi estetici inediti come i fari in posizione ribassata e una nuova sagoma del portellone posteriore.

La scheda

Nome BMW X8 Carrozzeria SUV Motori Benzina - Diesel - Ibrido Data arrivo Fine 2021 Prezzi n.d.

BMW Serie 2 Coupé

Altra novità in calendario per la fine del 2021 è la rinnovata BMW Serie 2 Coupé, che nascerà ancora sulla piattaforma CLAR a trazione posteriore e non su quella a trazione anteriore delle Serie 2 Active Tourer e Gran Coupé. Il nuovo modello riceverà numerosi aggiornamenti non solo a livello di design, seguendo il nuovo percorso stilistico della Casa dell'Elica, ma anche nei contenuti tecnologici.

Non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali sulla gamma motori e sul prezzo di questa vettura.

La scheda

Nome BMW Serie 2 coupé Carrozzeria Coupé Motori Benzina - Diesel - Ibrido Data arrivo Ottobre 2021 Prezzi n.d.

BMW iX

A fine anno spazio al secondo SUV completamente elettrico iX che nasce dalla concept iNEXT. Un modello che andrà a inaugurare il nuovo percorso stilistico che la Casa dell’Elica ha pensato per le vetture 100% elettriche appartenenti alla gamma "i". Oltre alle numerose rifiniture blu e ai fari super sottili, la iX sarà caratterizzata da interni futuristici e una combinazione di elementi eleganti e originali come il volante a due razze di forma esagonale.

Il powertrain sfrutterà la tecnologia eDrive di quinta generazione, con potenze che dovrebbero sfiorare i 500 CV. La capacità della batteria sarà di circa 100 kWh e la renderà in grado di percorrere fino a 500 km con un “pieno” di energia. Il prezzo non è stato ancora ufficializzato ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro.

La scheda