La nascita di Stellantis è ormai messa in archivio e ora tutti attendono di scoprire quale sarà il piano industriale del super gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. Un "gruppone" con 14 marchi, tra i quali è presente Fiat con la sua gamma che potrebbe accogliere una nuova generazione di Punto.

Ma è troppo presto per sapere se e come la piccola di segmento di B tornerà. Ora ci concentriamo sulle novità Fiat per il 2021:

Fiat 500 elettrica 3+1

L'abbiamo già vista in foto e in video e di lei sappiamo già praticamente tutto. La Fiat 500 elettrica 3+1 si prepara ad affiancare le sorelle cabrio e berlina, con una carrozzeria particolare che conterà su una portiera supplementare sistemata sulla fiancata posteriore destra. Un modo per accedere più comodamente al divanetto posteriore, donando anche un tocco di originalità in più.

Come le altre 500 elettriche anche la 3+1 avrà un motore elettrico da 118 CV alimentato da un pacco batterie da 42 kWh per 320 km di autonomia dichiarata.

La scheda

Nome Fiat 500 elettrica 3+1 Carrozzeria Citycar 2 volumi Motori Elettrico Data arrivo In vendita Prezzi 31.900 euro

Fiat Panda restyling

Anche la Fiat Panda restyling ha già debuttato, anche se solo sul web, ed è già disponibile sul sito ufficiale della Casa. Un rinnovamento per l'auto più venduta in Italia, con nuovi allestimenti (base, Life, Sport, City Cross e Cross) e un nuovo sistema di infotainment con monitor touch da 7" e interventi all'estetica.

Le motorizzazioni non subiranno modifiche, con unità benzina, metano e mild hybrid, quest'ultimo disponibile sull'intera gamma.

La scheda

Nome Fiat Panda restyling Carrozzeria Citycar 2 volumi Motori Benzina, Metano, mild hybrid Data arrivo In vendita Prezzo 13.900 euro

Fiat Tipo restyling

Altra novità presentata verso la fine del 2020 e configurabile online con le sue novità estetiche e tecnologiche è la Fiat Tipo. Tutta nuova è la Fiat Tipo Cross, versione che strizza l'occhio al mondo dei crossover con assetto rialzato di 4 cm rispetto agli altri allestimenti.

Per lei disponibili unicamente motorizzazioni non elettrificate, col benzina da 100 CV e il diesel da 95 o 130 CV, abbinati solo ed esclusivamente alla trazione anteriore.

La scheda

Nome Fiat Tipo restyling Carrozzeria Compatta 2 volumi Station wagon Motori Benzina, diesel Data arrivo In vendita Prezzo 18.500 euro (5 porte) 20.000 euro (station wagon)

Fiat 500X cabrio

Della Fiat 500X cabrio si è iniziato a parlare qualche giorno fa e di lei non sappiamo ancora nulla, solo che arriverà entro fine 2021 e che non sarà una cabrio vera e propria, preferendo uno schema simile a quello della 500C: montanti fissi e ampio tetto in tela che scorre fino alla coda.

Un modo per non rubare eccessivo spazio al bagagliaio, offrendo comunque il piacere di una guida "en plain air", per fare concorrenza alla Volkswagen T-Roc cabrio.

La scheda

Nome Fiat 500X Cabrio Carrozzeria SUV compatto cabrio Motori Benzina, diesel Data arrivo Fine 2021 Prezzo n.d.

Fiat 500 Giardiniera elettrica

Se ne parla dal 2018 dell'arrivo della riedizione in chiave moderna ed elettrica della Fiat 500 Giardiniera, e il 2021 potrebbe essere l'anno buono. Anche perché la 3+1 ha aperto la strada a differenti variazioni sul tema per la piccola emissioni zero torinese.

Dovrebbe trattarsi di una sorta di 500L più piccola e mossa da un motore a emissioni zero, con carrozzeria da monovolume per massimizzare lo spazio interno.

La scheda