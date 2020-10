Compie 40 anni la Fiat Panda e per festeggiare un così importante compleanno la piccola di FCA si regala un inaspettato restyling, che lascia praticamente invariato l’aspetto esteriore, concentrandosi maggiormente su nuovi allestimenti e tecnologia.

Per la prima volta infatti la Panda avrà un infotainment integrato, con monitor touch da 7”, e sarà disponibile anche nell’inedita versione Sport. I prezzi partono da 8.200 euro, grazie a incentivi statali e il finanziamento con FCA Bank.

Debutta il monitor touch

Una prima assoluta per la nuova Fiat Panda è il monitor touch da 7" per il sistema di infotainment, ormai irrinunciabile per poter stare al passo con la concorrenza. Un sistema semplice compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, presa USB e radio DAB.

Pokerissimo di allestimenti

Un restyling che si regala prima di tutto 5 differenti allestimenti: Panda, City Life, Sport, City Cross e Cross.

Panda e Life

Il primo allestimento rappresenta l’entry level della gamma, il secondo aggiunge paraurti ridisegnati, cerchi da 15”, elementi neri come barre longitudinali, fasce protettive laterali, gusci degli specchi e maniglie. In abitacolo ci sono sedili in tessuto bi-colore, climatizzatore manuale, Radio DAB con Bluetooth, comandi al volante e supporto per smartphone sulla plancia e i comandi al volate.

Come optional si può avere il nuovo monitor touch da 7” per il sistema di infotainment.

Panda Sport

Fiat Panda Sport poggia su cerchi in lega da 16” bicolore, maniglie e gusci degli specchi in tinta con la carrozzeria, logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale e possibilità di scegliere la tinta Grigio Opaco.

All’interno ci sono pannelli porta e altri dettagli in ecopelle, cielo del tetto nero, sedili con rivestimento specifico, cuciture rosse e infotainment da 7”.

Come optional si può avere lo speciale Pack Pandemonio, ispirato all’indimenticabile Panda 100 HP di metà anni 2000, con pinze freni rosse, vetri oscurati e volante rivestito in tecno-pelle con cuciture rosse.

City Cross e Cross

Disponibili sia con la classica trazione anteriore sia con schema 4x4 le nuove Fiat Panda City Cross e Cross hanno il classico aspetto da off road, più “civile” sulla City, con carrozzeria in Blu Ceramico, i fendinebbia, i proiettori DRL a led e barre longitudinali sul tetto. All’interno ci sono tecno-pelle per pannelli porta e sedili, climatizzatore automatico e touchscreen da 7''.

La Fiat Panda Cross si contraddistingue per cerchi specifici da 15”, doppio gancio traino, scudi paracolpi con effetto cromato, barre longitudinali, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico, volante in pelle, plancia realizzata con materiali riciclati e monitor touch da 7''.

Per tutte le versioni sarà disponibile lo speciale pacchetto D-Fence firmato Mopar e comprensivo di speciale filtro abitacolo, purificatore per l'abitacolo e lampada UV per eliminare i germi da dalle superfici.

Poker di motori

A livello di motorizzazioni la nuova Fiat Panda conferma tutte le unità già presenti, vale a dire benzina, metano, GPL e il nuovo mild hybrid da 70 CV, quest'ultimo disponibile ora su tutta la gamma.