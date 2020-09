Elettrificazione o gas naturale? Una cosa non esclude l'altra, come dimostrano i casi sempre più frequenti di conversione a gas di modelli ibridi, sperimentati anche dalle stesse Case come sulla concept Skoda Vision e su Toyota CH-R.

Ora, due aziende italiane, Ecomotive Solutions e Autogas Italia hanno presentato una trasformazione a metano per la più recente ibrida del Gruppo FCA, la Panda Hybrid City Cross (qui la nostra prova dei consumi reali).

Secondo le due aziende, il kit installato sul motore 3 cilindri di 999 cc e 69 CV mantiene pressoché inalterate le caratteristiche dinamiche e il corretto funzionamento del sistema mild hybrid anche nelle fasi in cui il motore viene spento (sotto i 30 km/h) attuando un"veleggiamento" elettrico grazie al motogeneratore da 3,6 kW.

Funzionamento classico

Il passaggio da un carburante all'altro è gestito dal sistema elettronico ma si può anche oppure manualmente dal conducente tramite il classico commutatore/indicatore della riserva, ma è disponibile anche un nuovo dispositivo con display e informazioni aggiuntive. La presa di rifornimento è anch'essa posizionata come di consueto accanto al bocchettone per la benzina.

Fotogallery: Fiat Panda Hybrid City Cross a metano

7 Foto

Fino a 300 km in più, 45% di emissioni in meno

I due serbatoi da 24 lt sono posizionati sul piano di carico e coperti con un pannello rigido che consente di usufruire dello spazio restante. La quantità di gas immagazzinato varia, a seconda dell'impianto di rifornimento, dai 7 ai 7,7 kg e dunque consente in media un'autonomia aggiuntiva tra i 260 e i 300 km. La cosa più interessante di questi tempi è però il contributo alla riduzione delle emissioni medie, che a metano scendono di oltre il 45% rispetto alla benzina.

Prova pratica

Le due aziende annunciano di aver effettuato un test su strada su di un percorso di 123 km (46% autostrada, 44% extraurbano, 10% cittadino) tra Alessandria e Asti, verificando le differenze tra il funzionamento a benzina e quello a metano anche in pendenza.

Secondo i rilevamenti, la percorrenza media a benzina si sarebbe attestata sui 18,7 km/l mentre quella a metano sui 37 km/kg. Con prezzi di riferimento dei carburanti di 1,385 per un litro di benzina e di 0,985 per un kg di metano, la spesa sul percorso sarebbe di 9 euro a benzina e appena 3,25 a metano.

Non si rinuncia alla ruota

Solitamente le bombole costringono a rinunciare alla ruota di scorta, specie su vetture piccole, sostituendola con un kit di riparazione (cosa che avviene sempre più spesso anche senza impianti a gas). I tecnici hanno però progettato un sistema di fissaggio esterno che permette di mantenerla a bordo, sotto la scocca nella parte posteriore della vettura.