Per Fiat e tutta FCA il 25 febbraio è un giorno di festa, soprattutto a Pomigliano d'Arco (NA) dove si celebrano oggi i quarant’anni della Fiat Panda. La piccola che ha scritto e scrive la storia dell’auto è oggi prodotta nello stabilimento campano e qui Pietro Gorlier, responsabile attività EMEA di FCA ne ricorda i successi: "Un traguardo prestigioso come quello dei 40 anni e oltre 7,8 milioni di unità immatricolate, può fregiarsi di titoli importanti come quello di modello più venduto in Italia da 8 anni consecutivi o di leader nel segmento A in Europa dal 2003 ad oggi".

L'occasione è perfetta per ripercorrere l'evoluzione del "Pandino" che dal 1980 ad oggi ha motorizzato gli italiani, scorrendo come in un album di famiglia le foto delle 10 Panda più iconiche e importanti. La nostra classifica, rigorosamente in ordine cronologico e non di importanza, ripercorre le tappe fondamentali della citycar più venduta d’Italia, dalla "spartana" Panda 30 del 1980 fino alla Panda mild hybrid appena presentata. Se siete curiosi potete iniziare a scorrere le foto e scoprire quali modelli di Panda abbiamo scelto per celebrare un compleanno così importante.