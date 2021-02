Il piatto di novità Volkswagen per il 2021 è davvero ricco e comprende modelli molto differenti tra di loro, con una presenza sempre più massiccia di auto elettriche.

Nei prossimi mesi infatti da Wolfsburg arriveranno 3 modelli appartenenti alla famiglia ID: i SUV ID.4 (anche in versione coupé) ed ID.6 e un'inedita shooting brake a rimpolpare così la gamma nata con la compatta ID.3. Un'offensiva a emissioni zero protagonista indiscussa, ma non da sola.

Ci sarà infatti spazio anche per modelli più classici e inossidabili come il restyling della Polo o la nuova Golf con carrozzeria station wagon (Variant) e nella sua incarnazione più potente, assieme alla Tiguan Allspace (versione 7 posti del SUV compatto).

Per sapere quali sono tutte le novità auto previste per il 2021 potete consultare il nostro calendario completo

Volkswagen Golf Variant

La Golf per la famiglia, con classica carrozzeria da station wagon - senza tetto che scende verso il lunotto - e lunghezza di 4,63 metri, per 611 litri di capacità minima che diventano 1.642 se si abbattono gli schienali posteriori.

Dalla versione 5 porte riprende stile dell'abitacolo, col doppio monitor per strumentazione digitale e infotainment, le varie tecnologie di assistenza alla guida di Livello 2 e la gamma motori. Sotto al cofano ci saranno i benzina mild-hybrid e non, il 2.0 TDI da 115 e 150 CV e la TGI a metano. Successivamente dovrebbero arrivare anche le versioni ibride plug-in e più avanti la potente Golf Variant R da più di 300 CV.

La scheda

Nome Volkswagen Golf Variant Carrozzeria Station wagon Motori Benzina, mild hybrid, diesel Arrivo In vendita Prezzi 29.750 euro

Volkswagen Golf Alltrack

Per chi vuole più spazio assieme a un look da crossover la Golf Variant diventa anche Alltrack, con assetto rialzato e protezioni in plastica su passaruota, parte bassa dei parauirti e minigonne.

Si tratta in tutto e per tutto di una classica Golf station, con le stesse caratteristiche tecnologiche e meccaniche, ma con un solo motore disponibile: il 2.0 TDI abbinato di serie al cambio automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti e la trazione integrale 4Motion.

La scheda

Nome Volkswagen Golf Variant Alltrack Carrozzeria Station wagon Motori Diesel Arrivo In vendita Prezzi 44.100 euro

Volkswagen ID.4

Il primo SUV 100% elettrico Volkswagen ha debuttato online qualche tempo fa ed è già prenotabile in versione lancio 1st Edition, particolarmente ricca quanto a dotazioni di serie. Un modello che segue la ID.3 e con lei condivide la piattaforma MEB e l'impostazione dell'abitacolo, aumentando però le misure con lunghezza di 4,6 metri.

Ad inizio commercializzazione la ID.4 sarà disponibile unicamente con motore posteriore da 204 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 77 kWh, per circa 520 km di autonomia. Nei prossimi mesi arriveranno poi altri tagli per le batterie e la versione a trazione integrale, con un secondo motore accoppiato all'asse anteriore.

La scheda

Nome Volkswagen ID.4 Carrozzeria SUV Motore Elettrico Arrivo Inverno 2021 Prezzo Da 48.600 euro

Volkswagen Golf R

La Golf di serie più potente della storia ha 320 CV, la trazione integrale e - per la prima volta - uno speciale Drift Mode per svirgolare allegramente sull'asfalto. Eccola la nuova Golf R, nuova generazione della punta di diamante della compatta tedesca, come al solito con un look si sportivo ma che non esagera mai.

Uno stile sportivo con assetto ribassato, aerodinamica modificata, possibilità di montare lo scarico Akrapovic, sedili e volante sportivo e tanto altro ancora.

Sotto al cofano c'è il solito 2.0 TSI 4 cilindri, capace di toccare i 250 km/h (270 con lo speciale pacchetto R-Performance) e passare da 0 a 100 km/h in appena 4,7".

La scheda

Nome Volkswagen Golf R Carrozzeria Compatta 5 porte Motore 2.0 turbo benzina 320 CV Arrivo Primavera 2021 Prezzo Da 52.900 euro

Volkswagen ID.4 Coupé

La moda dei SUV con forme da coupé non conosce più confini e sarà adottata anche dalla ID.4 e la sua versione con tetto spiovente. Il nome dovrebbe essere ID.4 Coupé o ID.4 X (come per la Tiguan coupé commercializzata in Cina), a sottolineare le differenze tra lei e la versione più classica, mentre meccanica e abitacolo rimarranno invariati.

Stesso discorso per la gamma motori, con ad inizio commercializzazione una versione a trazione posteriore da 204 CV e circa 500 km di autonomia, cui seguiranno altre versioni anche a trazione integrale. Non è da escludere poi, visto il look più dinamico, che possa esserci una ID.4 Coupé dall'indole maggiormente sportiva.

La scheda

Nome Volkswagen ID.4 Coupé Carrozzeria SUV Coupé Motore Elettrico Arrivo Estate 2021 Prezzi N.D.

Volkswagen ID.6

Ancora una volta un SUV per la famiglia ID di Volkswagen, con lunghezza superiore ai 4,8 metri che renderà la ID.6 di fatto l'ammiraglia a ruote alte della gamma elettrica di Wolfsburg. Lo stile riprenderà quello delle sorelle minori, con sottile mascherina chiusa e luci a sviluppo orizzontale e la carrozzeria non indugerà in forme da coupé, così da massimizzare lo spazio interno.

Come base ci sarà ancora una volta la piattaforma MEB mentre lato motorizzazioni il grande SUV elettrico sarà offerto unicamente con schema a trazione integrale, con un motore elettrico per ciasun asse. Al lancio sarà disponibile un pacco batterie da 82 kWh per un'autonomia di circa 450 km.

La scheda

Nome Volkswagen ID.6 Carrozzeria SUV Motore Elettrico Arrivo Inverno 2021 Prezzi N.D.

Volkswagen Polo restyling

L'attuale generazione di Polo è sul mercato da ormai più di 3 anni e il 2021 coinciderà col classico restyling di metà carriera. A cambiare sarà prima di tutto l'estetica, con frontale ripreso dalle nuove Golf e Tiguan e nuove luci posteriori, mentre per l'abitacolo potrebbe esserci l'adozione del nuovo sistema di infotainment MIB3 del Gruppo Volkswagen, assieme alla rinnovata strumentazione digitale, senza però novità dal punto di vista della disposizione degli elementi.

Sotto il cofano potrebbero arrivare nuovi motori, compreso il 1.0 mild-hybrid della Golf, con al top la versione sportiva GTI da più di 200 CV.

La scheda

Nome Volkswagen Polo Carrozzeria Piccola 5 porte Motore benzina, mild hybrid Arrivo Inverno 2021 Prezzi N.D.

Volkswagen Tiguan Allspace

Dopo la versione classica anche la Volkswagen Tiguan Allspace sarà oggetto di un restyling, con esterno ridisegnato per allinearsi alle Volkswagen più moderne e lunghezza aumentata per toccare i 4,7 metri e 760 litri di capacità del bagagliaio con la terza fila di sedili abbattuta.

Misure aumentate e stesse motorizzazioni: il 1.5 TSI o il 2.0 TDI senza - almeno almeno all'inizio - motorizzazioni elettrificate.

La scheda

Nome Volkswagen Tiguan Allspace Carrozzeria SUV Motori Benzina, mild hybrid, diesel Arrivo Inverno 2021 Prezzi N.D.

Volkswagen ID.5 Shooting Brake

Il 2021 di Volkswagen dovrebbe chiudersi con la terza novità 100% elettrica, una shooting brake derivata dalla ID.Space Vizzion presentata nel 2019 e controparte a emissioni zero della Passat. Una station con forme filanti e lunghezza a sfiorare i 5 metri, con look minimal e tanto spazio all'interno, dove l'arredamento dovrebbe variare - e non di poco - rispetto al resto della gamma ID.

Se infatti la versione di serie dovesse mantenere l'impostazione della concept ci sarebbe un grosso monitor centrale, simile per certi versi a quello della Tesla Model 3 e delle rinnovate Model S e Model X, con strumentazione digitale ridotta al minimo e inserita sotto la palpebra che corre lungo tutta la plancia.

La base meccanica sarà naturalmente la piattaforma MEB con batterie da 82 kWh ad alimentare due motori, per un totale di 340 CV e prestazioni - relavite alla concept - che dicono 0/100 km/h in 5,4" e 600 km di autonomia.

La scheda