Quella dei SUV coupé è una tendenza di mercato che inizia ad allargarsi quasi ad ogni marchio, soprattutto quelli di lusso, ma e a questo trend non si sottrae la Renault Arkana che sarà in vendita in Europa nel primo semestre del 2021.

L'inedito SUV con coda filante in stile coupé sarà prodotto in Corea del Sud assieme alla gemella XM3 di Renault Samsung Motors. Molto interessante è la gamma motori completamente elettrificata, dal 1.3 TCe mild hybrid a 12 volt fino alla full hybrid 1.6 E-Tech Hybrid.

4,57 metri di SUV coupé

Lungo 4,57 metri e come dimensioni posizionata quindi fra Kadjar e Koleos, la Renault Arkana sfoggia uno stile piuttosto grintoso, merito appunto della sagoma della vetratura laterale che la fa sembrare quasi una sportiva, per quanto SUV.

Fotogallery: Renault Arkana

20 Foto

La piattaforma di base è quella modulare CMF-B di Renault Clio e Captur, un elemento importante per potersi presentare anche da noi già con una gamma interamente ibrida. Vista di fianco l'Arkana ricorda poi alcune recenti SUV coupé "Made in Germany".

Mild hybrid da 140 a 160 CV

La gamma motori di Renault Arkana non contempla le versioni diesel, ma punta tutto sui motori a benzina con diverse varianti di elettrificazione. Ad aprire le danze c'è il noto 1.3 TCe, per la prima volta abbinato ad un sistema mild hybrid a 12 volt e con una potenza di 140 CV.

Successivamente arriverà anche la 1.3 TCe 160 CV, sempre mild hybrid e sempre con cambio automatico doppia frizione EDC.

1.6 full hybrid

La versione più "elettrica" della nuova Renault Arkana arriverà nel corso del 2021 e sarà la 1.6 E-Tech Hybrid, la full hybrid da 140 CV che in alcune situazioni può muoversi anche in modalità elettrica al 100%.

Strumentazione digitale e schermo da 9,3"

All'interno della Renault Arkana troveremo una plancia e un ambiente ripreso dalle sorelle basate sullo stesso pianale modulare, con schermo touch da 7" fino a 9,3" al centro, strumentazione digitale su display da 10,2".

la leva del cambio "e-shifter" è priva di collegamenti meccanici. Il vano bagagli posteriore ha una capacità di carico di 513 litri sulle motorizzazioni TCe e di 438 litri sulla E-Tech Hybrid.

Ausili alla guida evoluti

Piuttosto ricca è l'offerta di ausili alla guida e sistemi di sicurezza che comprende l'Highway and Traffic Jam Companion che assiste nella guida in autostrada, il curise control adattivo, gli abbaglianti automatici, il blind spot monitor e la frenata d'emergenza.

A livello di connettività a bordo di Renault Arkana si segnala il sistema multimediale Renault EASY LINK con servizi live Google e TomTom, aggiornamento online delle mappe del navigatore e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.