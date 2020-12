La Nissan Leaf compie 10 anni e per l'occasione si presenta con la versione model year 2020, aggiornata nella tecnologia di bordo e nei sistemi di sicurezza, lasciando intatte estetica e motorizzazione.

Un rinnovamento per rimanere al passo con la sempre più agguerrita concorrenza, con modelli 100% elettrici ormai non più relegati al ruolo di mosche bianche in un mercato esclusivamente a benzina e diesel.

Per navigare in auto

Per quando riguarda la tecnologia la Nissan Leaf m.y. 2020 aggiunge alla dotazione il servizio In-Car Wi-Fi, per navigare sul web utilizzando una scheda sim installata direttamente nell'auto, per non consumare così il traffico dati dei propri device.

Sono disponibili 4 differenti piani di abbonamento, tutti offerti dall'operatore francese Orange e attivabili in Italia a partire da giugno 2021, con prezzi e caratteristiche ancora da comunicare.

Grazie alla connettività integrata la Nissan Leaf può così anche essere controllata da remoto, per tenere sott'occhio la carica delle batterie, impostare la climatizzazione e controllarne i movimenti, tutto tramite la app NissanConnect Services.

Per vederci meglio

Sono invece 2 le novità per i sistemi di assistenza alla guida. Il primo è il Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco che, agendo sui freni, riporta la Leaf in carreggiata in caso di veicolo che proviene da dietro.

A migliorare la visibilità posteriore ci pensa poi il nuovo specchietto retrovisore digitale che, grazie a una telecamera installata sulla parte posteriore, trasmette le immagini ad alta risoluzione su uno schermo LCD a colori.

I prezzi della Nissan Leaf 2020 partono da 35.300 euro per la Acenta con batterie da 40 kWh, per arrivare ai 47.500 della e+Tekna con ProPilot Park e batterie da 62 kWh. Prezzi dai quali si possono "tagliare" fino a 13.500 euro con incentivi statali e quelli offerti direttamente da Nissan.

I prezzi della Nissan Leaf 2020