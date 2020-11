Una serie di aggiornamenti di stile e dotazioni danno alla Hyundai Kona Electric restyling un aspetto ancora più moderno e originale, nettamente distinto dalle versioni con motori a combustione e ibride.

Altri aggiornamenti proposti sul SUV elettrico coreano prodotto anche in Repubblica Ceca riguardano poi nuovi sistemi di ausilio alla guida, dotazioni di bordo e connettività. A breve conosceremo anche le tempistiche di lancio sul mercato di Kona Electric restyling.

Mascherina addio

A livello stilistico la rinnovata Hyundai Kona Electric si distingue per l'inedito trattamento del frontale ora perfettamente liscio e privo di qualsiasi accenno di griglia o mascherina.

Il massiccio paraurti anteriore presenta solo una presa d'aria inferiore, lo sportellino asimmetrico per la ricarica elettrica e nuove luci diurne a LED in una sottile fascia. Anche i fari anabbaglianti e abbaglianti hanno una nuova tecnologia "multifaceted reflector"(MFR) con elementi a filo carrozzeria che toccano i passaruota migliorando l'aerodinamica.

Nuovo look anche dietro

Vista da dietro la Kona Electric restyling mostra le stesse barrette metallizzate e satinate del frontale nella parte bassa, con in più i gruppi ottici a forte sviluppo orizzontale.

Queste modifiche portano a una lunghezza totale maggiore di 4 cm rispetto al modello precedente. Invariate invece le motorizzazioni e batterie che sono sempre due: la 64 kWh ha una potenza di 204 CV e la 39.2 kWh esprime invece 136 CV.

Strumentazione digitale da 10,25"

Fra le altre novità si segnala poi la disponibilità di cinque nuove colorazioni esterne e la presenza a bordo di un nuovo quadro strumenti digitale da 10,25", stessa misura dello scremo centrale in plancia opzionale che gestisce Bluelink, Hyundai LIVE Services, Apple CarPlay e Android Auto. Anche le luci ambiente sono nuove, così come due tipi di rivestimenti interni.

Attraverso l'app Bluelink sullo smartphone è possibile controllare e gestire da remoto lo stato di carica della batteria, ma anche utilizzare nuove funzionalità come la Last Mile Navigation, il trasferimento dei profili guidatore ad altri veicoli Hyundai e la navigazione predittiva in tempo reale.

Frena automaticamente quando c'è bisogno

A livello di ausili alla guida la Kona Electric restyling offre diverse novità come ad esempio l'aggiunta nel pacchetto Hyundai SmartSense dei sistemi di prevenzione impatto con traffico in retromarcia e nell'angolo cieco (RCCA e BCA) che attivano automaticamente i freni in caso di emergenza.

Inedita è anche l'allerta partenza auto che precede (LVDA), l'allerta apertura portiera per traffico in arrivo (SEW), l'allerta sedili posteriori occupati (RSA) per evitare di dimenticare qualcosa o qualcuno seduto dietro, come ad esempio i bambini.