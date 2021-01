La famiglia Taycan ha un nuovo membro. La Taycan a trazione posteriore va ad aggiungersi alle già presenti Turbo S, Turbo e 4S come l’allestimento entry level della gamma.

La Porsche Taycan RWD non rinuncia comunque alle prestazioni con una potenza massima (raggiunta attraverso l’Overboost Mode) di 408 CV che sale a 476 CV con l’aggiunta del Performance Battery Plus.

Funzionalità di famiglia

La RWD è la prima Taycan a trazione posteriore e include tutte le caratteristiche presenti nel modello 2021. In particolare, la funzione Plug & Charge che consente di ricaricare la batteria senza utilizzare fisicamente carte di pagamento o app. È la stessa auto che, attraverso una comunicazione criptata con una colonnina compatibile Plug & Charge, gestisce il pagamento in automatico.

Come le altre varianti, anche la Taycan a trazione posteriore include un head-up display a colori e una presa di ricarica nell’abitacolo con capacità fino a 22 kW. Attraverso il sistema “Functions on Demand” è possibile acquistare i sistema di assistenza o “noleggiarli” per un periodo di tempo limitato. L’intero processo di attivazione avviene interamente online ed è al momento disponibile per il Porsche Intelligent Range Manager, Power Steering Plus, Active Lane Keeping Assist e le funzioni Porsche InnoDrive.

Due batterie, a scelta

Come si diceva, sono disponibili due batterie differenti. Quella di serie è da 79,2 kWh e ha una potenza nominale di 326 cavalli, mentre col Performance Battery Plus si arriva a 93,4 kWh e 380 cavalli. L’autonomia calcolata nel ciclo WLTP sale così da 431 a 484 km.

A cambiare è anche la capacità massima di ricarica che passa da 225 kW a 270 kW. La Taycan può essere così ricaricata dal 5% al’80% in circa 22 minuti con la possibilità di aggiungere 100 km di autonomia in appena 5 minuti.

In entrambe le configurazioni, la Taycan RWD scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e raggiunge i 230 km/h di velocità massima. La new entry della gamma sarà disponibile da marzo al prezzo di partenza di 86.471 euro.

L’ascesa dell’elettrico

Nonostante la generalizzata contrazione delle vendite, il 2020 è stato un anno più che positivo per Porsche. La casa di Stoccarda ha infatti contenuto gli effetti della pandemia con un calo del 3% a livello globale.

Vale la pena sottolineare il dato incredibile che arriva dalla Norvegia con la Taycan che ha rappresentato il 70% delle Porsche vendute.