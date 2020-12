Porsche è la regina della velocità su pista, e le 16 vittorie a Le Mans lo confermano. Non è una sorpresa quindi che la Casa abbia annunciato un altro record dopo quello di pochi giorni fa dove una Taycan ha driftato per 42 km senza mai fermarsi.

Questa volta però si tratta di un record di velocità puro. La Casa ha infatti annunciato di aver stabilito il record sul giro tra le auto elettriche in produzione sul circuito di Road Atlanta, pista lunga circa 4 km, molto veloce e con 12 curve e un lungo rettilineo. Al volante Leh Keen, pilota professionista famoso anche per le sue tute da corsa molto stravaganti.

A siglare il record una Taycan stradale

La Taycan Turbo S ha fatto registrare un tempo sul giro di 1 minuto e 33,88 secondi. Poiché si trattava di un record sul giro per auto di produzione, Porsche non ha in alcun modo modificato l'auto, intervenendo solo sulla pressione dei pneumatici Pirelli per avere il massimo grip.

La macchina poi, essendo una top di gamma, era dotata di tecnologie come le quattro ruote sterzanti, le sospensioni a controllo elettronico e il torque vectoring.

"Questa pista non perdona, il che significa che devi fidarti completamente della macchina", ha detto Keen. "I motori elettrici rispondono così rapidamente, la potenza è proprio lì quando ne ho bisogno e, combinata con i differenziali attivi, rende la Taycan un punto di riferimento quando si tratta di manovrabilità."