A sorpresa, e forse complici le foto ufficiali comparse su qualche profilo Instagram, ecco che fa il suo debutto online la nuova Citroen C4. Un modello strategico per la Casa francese che, come avevamo avuto modo di supporre con le foto spia, ha una carrozzeria da SUV coupé.

Uno stile sempre più apprezzato dagli automobilisti che si discosta con decisione con quanto visto con le scorse generazioni di C4 e che si ricollega, anche se un po’ alla lontana, con modelli del passato come la Citroen GS, prodotta dal 1970 al 1986.

Elettrica o classica

La grande novità della nuova Citroen C4 non è nel suo design, bensì nel fatto che rappresenta la prima auto 100% elettrica del nuovo corso del Double Chevron. Anche se il comunicato stampa non lo dice infatti il SUV compatto francese dovrebbe utilizzare la piattaforma CMP di Peugeot 2008 e DS 3 Crossback (solo per citarne un paio), in grado di ospitare sia classici motori benzina e diesel, sia motorizzazioni a emissioni zero.

In quest’ultimo caso il SUV Citroen adotterà il nome di e-C4 e dovrebbe montare lo stesso pacco batterie da 50 kW delle cugine, per un’autonomia superiore ai 300 km e potenza di 100 kW (136 CV).

Chiamatela berlina

Nonostante l’assetto rialzato la nuova C4 viene chiamata “berlina” da Citroen, che non ha lesinato però quanto a caratterizzazioni proprie dell’universo SUV, come skid plate anteriori e posteriori, coperture in plastica nera per i passaruota e un accenno di airbump sulle minigonne. Il richiamo al resto della gamma ad assetto rialzato, leggasi Citroen C3 Aircross e C5 Aircross, è forte nello stile dell’anteriore, mentre il posteriore è completamente nuovo e abbraccia il mondo delle coupé.

Una coda molto particolare e raccolta, al contrario del muso particolarmente lungo con cofano elaborato, caratterizzato da 2 profonde scanalature ai lati.

Sempre più comoda

All’interno la nuova Citroen C4 presenta un arredamento abbastanza classico, con monitor centrale in linea con la strumentazione 100% digitale, volante con pochi tasti e comandi fisici per il climatizzatore. Ma a destare maggior interesse non è la tecnologia bensì il nuovo step del programma “Citroën Advanced Comfort” già testato con la C4 Cactus.

La C4 sarà dotata di sospensioni con arresti idraulici progressivi e sedili Advanced Comfort – entrambe già provate sulla Cactus – accompagnate da una novità definita “innovazione inedita per il passeggero”. Per sapere di cosa si tratti, oltre che per avere ulteriori informazioni come gamma motori, misure e data di arrivo (si vocifera autunno 2020) dovremo attendere la presentazione ufficiale del 30 giugno.