Per festeggiare i 50 anni da quel 1970 in cui arrivò sul mercato, Citroen ha affidato una GS 1015 Confort del 1972 a Tristan Auer, interior designer e appassionato di auto d'epoca, per creare un esemplare unico celebrativo della berlina da esporre all'hotel di lusso parigino Les Bains.

Il risultato è la Citroen GS by Tristan Auer per Les Bains. La berlina che, nella sua decennale carriera, è stata venduta in oltre 2,5 milioni di esemplari, dopo l'esposizione al Salone Retromobile rimarrà per tre anni parcheggiata all'interno della struttura situata al 7 rue du Borg L'Abbé.

Immutato lo stile anni '70

La Citroen GS by Tristan Auer per Les Bains non è stata snaturata: i sedili - a occhio molto imbottiti - sono stati rivestiti con una stoffa speciale di colore chiaro, mentre sul tettuccio è stato riprodotto in grandi dimensioni il "Bacco delle sirene", il motivo del bassorilievo che decora la facciata del Bains. Per il resto, l'auto è fedele all'originale del 1972 e non ha perso quello stile tipico degli anni '70.

Nell'arte

Per celebrare l'occasione in Citroen hanno pensato ad un video "speciale" che trovate qui sotto: nonostante sia girato con telecamere digitali, gli si è voluto dare quell'effetto pellicola tipico dei film di 50 anni fa per rendere il tutto più realistico come le scene fossero ambientate veramente oltre cinquant'anni fa.

Il video è accompagnato dalla canzone "Living on a tape" Frédéric Rivière, più conosciuto come Anoraak. Questa versione remixata "Endless Summer" è una miscela di molti generi che nel complesso danno alla canzone un tono retrò e la rendono particolarmente adatta alla presentazione della GS by Tristan Auer.

In occasione della collaborazione con Citroen inoltre, la Boutique Les Bains ha presentato il suo pop-up store, caratterizzato da una decorazione delle vetrine nei colori dell'esclusiva GS e cinque pezzi d'abbigliamento speciali che saranno prodotti in 50 unità ciascuno.