Dopo il debutto tutto virtuale dello scorso febbraio, con l’appuntamento fisico di Ginevra saltato a causa del coronavirus, la Cupra Leon arriva in Italia sia in versione 5 porte sia con carrozzeria station wagon.

Un debutto per la compatta spagnola col logo del brand sportivo, con prezzi di partenza fissati a 37.800 euro per la Cupra Leon 5 porte e 38.900 per la Cupra Leon Sportstourer, in promozione però a 30.275 euro per l’offerta lancio, oppure con rate mensili da 249 euro.

Per ora solo plug-in

Inizialmente la Cupra Leon sarà disponibile unicamente in versione ibrida plug-in, col 1.4 turbo benzina affiancato da un elettrico, per un totale di 245 CV e 400 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate dicono 225 km/h di velocità massima per entrambe, con accelerazione 0-100 km/h pari a 6,7” per la 5 porte e 7” per la station wagon.

Ad alimentare il motore elettrico ci pensa un pacco batterie da 12,8 kWh, grazie al quale si possono percorrere tra i 55 e i 60 km in modalità elettrica, con emissioni di CO2 comprese tra 29,7 e 33,5 g/km e consumo medio tra 1,3 e 1,5 litri ogni 100 km.

Successivamente arriveranno altre motorizzazioni: il 2.0 TSI in 3 differenti step di potenza: 245 CV, 300 o 310 CV, quest’ultimo dedicato alla Cupra Leon Sportstourer e con trazione integrale di serie.

Fotogallery: Cupra Leon ST

9 Foto

L’allestimento

Di serie la Cupra Leon monta cerchi in lega da 19”, luci full LED, vetri posteriori oscurati, climatizzatore trizona, sedili sportivi, cruise control, lane assist, frenata d’emergenza, rilevamento stanchezza del guidatore, strumentazione digitale, monitor touch da 10” con navigatore satellitare e sensori di parcheggio posteriori.

La lista degli optional comprende il Safe & Driving Pack (cruise control adattivo e predittivo, riconoscimento segnaletica stradale, mantenitore attivo della corsia), vari tipi di cerchi in lega da 19”, tetto panoramico, cavo di ricarica MOD-3 e altro ancora.